Almudena Cid: "La estructura actual de la rítmica en España no es la ideal"

La exgimnasta rítmica Almudena Cid, de 37 años y participante en cuatro Olimpiadas -única deportista que ha disputado cuatro finales olímpicas-, ha asegurado a Efe que "la estructura actual de la gimnasia rítmica en España no es la ideal", pues considera que "debería fomentarse la captación de niñas para que lleguen al equipo nacional".

La vitoriana considera que el "trabajo y el esfuerzo diario al final se ven recompensados, pero la estructura ahora misma no es la ideal, como se vio en el último Mundial".

"Es innegable el trabajo de las gimnastas y de los entrenadores, pero hay que pensar en crear una infraestructura para fomentar la captación de niñas que lleguen bien formadas a la selección nacional", ha reiterado.

Almudena Cid, que está en posesión de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, rememoró su trayectoria en la gimnasia rítmica y habló del presente y posible futuro de este deporte en nuestro país, durante su estancia en Gran Canaria como embajadora de la carrera solidaria Bimbo Global Energy.

"Mi madre me metió en la rítmica porque yo estaba todo el día en casa con el cepillo para arriba y para abajo, y podía romper algo -se ríe-. En mi barrio crecimos niños en el ámbito deportivo y con los años ves que quienes así lo hicimos tenemos virtudes sencillas como la puntualidad, y otras como la competencia y esfuerzo para superar obstáculos", ha dicho.

"Cuando terminé mi carrera deportiva necesitaba distanciarme del tapiz, porque parte de mi corazón quería seguir saltando sobre el mismo. Descubrí la interpretación y empecé a trasladar mi experiencia a este mundo actoral, en el que soy feliz", ha indicado.

En cualquier caso, Almudena sigue estrechamente vinculada al deporte al que entregó tantas horas durante su juventud, entre otras cosas ejerciendo actualmente como comentarista televisiva.

"Sé que de alguna forma ayudo a mi disciplina para intentar devolverle a la rítmica lo que me dio. Lo hago a través de los cuentos que escribo -relacionados con sus vivencias en la gimnasia-, o ayudando cuando me necesitan, aunque no me he planteado convertirme en seleccionadora, ya que ese puesto lo pueden ocupar muchas entrenadoras", ha revelado.

"Creo que puedo aportar mucho a la rítmica, pero también como lo estoy haciendo ahora, sin estar necesariamente sentada en un banco al lado del tapiz, aunque la vida da muchas vueltas y no sé si algún día ocurrirá eso", ha comentado.



Almudena, que conserva una envidiable forma física gracias en parte a que corre diariamente durante 25 minutos y además hace yoga y Pilates, se ha congratulado de ver a tanta gente practicando deporte en Gran Canaria, cerca del mar y con "una temperatura envidiable", incluso en invierno, tal como recordaba de otras estancias suyas en la isla.

La actriz, escritora y comentarista televisiva confía por otra parte en que las gimnastas de la selección española de rítmica realicen un buen papel en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"El equipo actual es muy joven y es una incógnita saber qué hará en Tokio, tras pasar de ganar medalla olímpica a situarnos en el puesto número 15 mundial. Eso no significa que en los próximos años nuestras gimnastas no puedan alcanzar su máximo esplendor, aunque la pena es que no estemos aprovechando esta transición como hacen otros países", ha finalizado.