El CD Mensajero tendrá un exigente test en Lanzarote frente al Unión Sur Yaiza

El líder de Grupo XII de la Tercera División de Fútbol, el CD Mensajero, tendrá en esta jornada (domingo, 8 de octubre, a las 13:00 horas) un exigente test en Lanzarote frente a una recuperada Unión Sur Yaiza que poco a poco se ha situado en los puestos cómodos de la tabla al acecho de los de la cabeza, en uno de los encuentros mas interesantes del fin de semana.

Otra muy buena confrontación será la que se celebre en el Anexo al Estadio de Gran Canaria entre el tercer filial amarillo, Las Palmas C, y el blanquiazul del Tenerife B, puesto que ambos equipos han mostrado ya sus credenciales para copar dos de los cuatro primeros puestos de la clasificación.



El Virgen de Las Nieves será también el escenario de otro de los partidos destacados de la jornada entre el Tenisca y Los Llanos Llanos Aridane, un derbi de rivalidad palmera que llevaba años sin disputarse en Categoría Nacional.



El Santa Úrsula recibe al invicto San Fernando, segundo clasificado, en un compromiso que de solventar el cuadro local daría un paso importante hacía los puestos de privilegio, cuestión bastante difícil debido al potencial del cuadro de Maspalomas, que ha ganado los cuatro partidos que ha jugado a domicilio.



El San Mateo también se desplazará al Juanito Marrero con la mente puesta en la zona noble de la tabla, en donde le recibirá una US Las Zocas que no debería permitirse concesión alguna para no verse de nuevo en los puestos bajos de la tabla.



El Lanzarote, que parece que se ha recuperado del regular inicio de temporada y ya esta arriba, deberá solventar con éxito la visita del Buzanada, mientras que al que también le urge, pero por su delicada situación es al colista Unión Puerto, que recibe en Los Pozos a un Ibarra que ha bajado enteros en las últimas jornadas.



El Santa Brígida y el Vera, de momento parecen más abocados a eludir el descenso que a cualquier otra cosa, de ahí la importancia para ambos de apoderarse en Los Olivos de los tres puntos en litigio.



Del irregular Marino se hace cada vez más complicado pronosticar su futuro en la presente competición, de ahí que todo pueda acontecer en el choque que le medirá en el Antonio Domínguez ante un bisoño Haría al que se le esta haciendo bastante difícil su primera participación en la Categoría.



Y por último, dos escuadras que también deberán afrontar un sinfín de dificultades para evitar el descenso, Atlético Unión Güímar y El Cotillo, se disputarán en Tasagaya tres puntos con los que se podrían distanciar un poco de los puestos de peligro.



Los encuentros previstos para este fin de semana con sus correspondientes horarios, campos y árbitros, son los siguientes:



Sábado, día 7:



16.00: Las Palmas C - Tenerife B (Anexo). Aitor Ramírez Ramos



16.30: Santa Úrsula - San Fernando (A. Tabares). González Rodríguez



17.00: Las Zocas - San Mateo (Juanito Marrero). Omar Luis Acosta



Domingo, día 8:



12.00: AU Güímar - El Cotillo (Tasagaya). Jorge López Santos



12.00: Marino - Haría (Antonio Domínguez). Eder Rodríguez González



12.00: Tenisca - Los Llanos (Virgen de Las Nieves). Marta Huerta de Aza



12.00: Santa Brígida -Vera (Los Olivos). Miguel Hernández González



12.00: Lanzarote-Buzanada (C.Deportiva). Domingo Miguel Sosa Gómez



12.00: Unión Puerto -Ibarra (Los Pozos). Miguel Suárez Castellano



13.00: Unión Sur Yaiza- Mensajero (Yaiza). Josué Rembado Rodríguez