El entrenador del Mensajero asegura que el objetivo es el ascenso

El técnico del CD Mensajero, Domingo Oramas Cabrera, ha asegurado a Efe que el objetivo fijado por el club para la presente temporada es la de intentar volver a la división de bronce, aunque no se lo toma como una obligación "ineludible".



Mingo Oramas ha declarado también que aunque la dimensión de la UD Las Palmas, su club de procedencia, nada tiene que ver con la de la entidad palmera, trabajar en un equipo histórico de la comunicad autónoma, y con los objetivos claros desde el inicio, "me motiva lo suficiente para estar contento y satisfecho con lo que tengo a mi disposición".



El técnico grancanario llegaba a la entidad rojinegra la temporada pasada a finales del mes de febrero, tras la jornada 26, cuando era cesado el entrenador Jaime Molina Mata, para intentar salvar la división de bronce, y tras doce partidos, con cinco victorias, tres empates, cuatro derrotas, trece goles a favor y otros tantos en contra, quedó a las puertas de ello.



El club ha apostado por su continuidad, y esta campaña, tras siete jornadas, su equipo lidera la competición con seis victorias, en una liga que se presenta muy igualada, con equipos que ha confeccionado plantillas para luchar por la división superior.



"Trabajamos para estar entre los mejores afrontando cada partido como una final, pero sin pensar más allá de ahí, aunque, el objetivo del club es intentar volver a la categoría de bronce, y para eso nos organizamos", ha reiterado el técnico.



También ha relatado que el Mensajero está "muy bien, es un club que nos deja trabajar, que apuesta por la buena organización, me han dado todas las posibilidades para desarrollar nuestra labor, y estamos muy contentos y motivados".



Ahora llega este domingo el derbi que paraliza la ciudad de Santa Cruz de La Palma, del que el preparador opina que "es un partido de los de antes, de los que hacen afición, de los que a todo jugador o entrenador le gusta tener en su currículo".



"No he tenido la oportunidad de vivirlo antes, aunque con la Unión Deportiva si disputé algunos clásicos de filiales, tanto en juveniles como en tercera, pero estoy convencido, que estos encuentros tienen algo más especial, otra manera de vivir el fútbol entre los modestos", ha asegurado Mingo Oramas.