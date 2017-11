¿Qué acciones puedo hacer en mi empresa por el 'BlackFriday'?

En ocasiones tengo la impresión que los americanos son dioses de la publicidad, aunque luego se me quita… Efectivamente, el BlackFriday ( ViernesNegro) es otro invento americano que ha llegado a nuestra tierra para quedarse, tal y como ha pasado con otras costumbres o celebraciones tipo Halloween.

Esta estrategia nace hace unos cincuenta años en Filadelfia, y según cuentan algunas fuentes, lo hizo a raíz de que por las fechas en las que se producía, las cuentas de las empresas dejaban de estar en números rojos (pasando a un negro prometedor) debido al aumento de consumo favorecido por el Día de Acción de Gracias (celebrado justo un día antes del BlackFriday).

En España, esta estrategia marketera tiene su máximo auge desde hace unos 5 años. Aunque fue algo que comenzó a verse en los grandes almacenes, en las grandes cadenas de tecnología, ropa o alimentación, se ha extendido más rápido que el fuego con viento, para acercarse a los pequeños comercios, negocios de barrio y ampliado a cualquier tipología de empresa. Con el BlackFriday se adelanta la Navidad, es como su pistoletazo de salida.

¿Puede aprovechar el Emprendedor este día para intentar vender más?

Lo primero que tengo que decirles, es que el BlackFriday no suele durar un día. Hay marcas que incluso pregonan a los cuatro vientos Semana BlackFriday… Y esto es así porque el gestor ha denotado que un solo día se antoja poco para una estrategia que pretende alcanzar al máximo de consumidores posibles.

Les posteo algunas acciones para el BlackFriday que podrían estudiar utilizar como Emprendedores:

Sean creativos

No aporten más de lo mismo. Las empresas, comercios, marcas… suelen ofrecer siempre rebajas, descuentos, promociones… ¿Por qué no idean algo diferente? ¿Por qué no utilizan un elemento como la creatividad para sorprender al cliente potencial? Si compran durante esos días, regalen una tarjeta de cliente con ventajas para todo el año, si realizan un pedido mínimo, pongan otro artículo por 1euro,… inventen ideas que sean diferentes y creativas, y que tengan un elemento call to action para futuras compras.

Hace poco me encontré con un pequeño comercio en Sevilla que hacía un 15% de descuento si… ¡pagabas en pesetas! (aún quedan en España la friolera de 1.600 millones de euros en pesetas sin cambiar). No les pido que realicen esta acción, se las pongo como ejemplo de creatividad y originalidad…

Aprovechen el stock

¿Ropas de otra temporada? ¿Productos gourmet cuya fecha de fin de consumo se acerca peligrosamente? El BlackFriday es una bonita oportunidad para aligerar el stock que, no solamente nos está provocando problemas de espacio, sino que incluso puede ser que pronto caduque, quede obsoleto, etc. Además, cada día que pase está generando más pérdidas… Les recomiendo que no se vuelvan locos, es decir, no regalen su stock sin pensar, creen packs, ofertas como les decía agresivas, pero siempre y cuando se supere un mínimo de compra, etc.

Las grandes cadenas suelen juntar productos de alta rentabilidad, con aquellos que quieren quitarse del almacén… Hay otros ejemplos como la unión de productos complementarios, pan con nocilla, ron con coca-cola, calzado deportivo con un chaleco reflectante… Las combinaciones son inagotables aunque, obviamente, dependerá de a qué nos dediquemos.

Tiempo de campaña

Como comentábamos en la introducción, cada vez más las empresas alargan el BlackFriday para adaptarlo a su target. Definan bien la estrategia, estudien previamente las tendencias del comportamiento de sus consumidores. Mi recomendación es que no se limiten a un día solo, pero que tampoco dure más que el otoño…

Apoyo de las redes sociales

Generen expectación, pongan una cuenta atrás de sus acciones para el BlackFriday, realicen acciones satélites aprovechando este día con sorteos, concursos, etc. Les recomiendo que incluso hagan pequeñas inversiones en Facebook Ads, en donde seleccionen a su público objetivo por áreas, edades, ubicación, gustos…

Utilicen sinergias

¿Por qué vemos a nuestros vecinos como competencia? Lleguen a acuerdos con empresas o negocios cercanos, intercambien cromos, realicen estrategias en común que puedan dar mayor visualización y dimensión a sus empresas. Son muchas las ventajas de la venta cruzada, tan solo tendrán que idear algo realmente atractivo, que logre el flujo de clientes de un lado al otro del charco…

Sean legales con ustedes mismos, y con el cliente

Las acciones que lleven a cabo, tendrán que ser de calidad, sin trucos, sin engaños… No suban tarifas unos días antes para después acometer los descuentos del BlackFriday, además de que podría ser ilegal, el cliente no se merece un trato así, y ustedes como emprendedores tampoco. La falta de ética emprendedora desemboca en falta de ingresos a medio plazo…

Ahora la pelota está en su tejado, les recomiendo que valoren las acciones, realicen un timing en fecha y forma, y, una vez pase este berenjenal, midan los resultados en comparación con otros años.

Y por último, si tienen dudas sobre la planificación, ejecución, estrategias a seguir, etc. pidan ayuda, somos muchos los profesionales del Marketing y Publicidad que podríamos ayudarles a vender más y mejor.

Un saludo.

Rayko Lorenzo.

www.raykolorenzo.com