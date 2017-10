El Ciclo de Música Religiosa de Canarias se estrena en la iglesia de San Pedro de Breña Alta

La iglesia de San Pedro de la Villa de Breña Alta acogerá el próximo 4 de noviembre, a las 20:30 horas, el estreno del Ciclo de Música Religiosa de Canarias con un concierto que estará protagonizado por cuatro instrumentistas de viento: Itahisa Darias, violín; Chaxiraxi González, violín; Elena Mederos, viola, y Yurena Darias, cello.

El repertorio que interpretarán en la actuación, enmarcado dentro del Ciclo Puro Arte que impulsa el Ayuntamiento, incluye las piezas Canon, de Pachelbel; Jesu Joy of Oir Desiring Cantanta BWV 147, de Bach; Largo (Ombra mai fu), de Haendel; Aire, de Bach; Panis Angelicus, de Frank; Allelujah from Exultate, Jubilate, de Mozart; Lascia Ch’io pianga, de Haendel; Ave verum corpus, de Mozart; Adagio, de Albioni; Canticorum Iubilo, de Haendel; Arioso from Cantata BWV 156, de Bach, y para finalizar, el bis Lacrimosa (Requiem in D minor) de Mozart.

Por otro lado, y en el marco de la programación cultural del municipio, el 3 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Museo del Puro del Parque de Los Álamos, dentro del ciclo teatral Una isla en escena, la compañía Cruzado Mágico escenifica Sin pelos en la lengua, un espectáculo en el que Matilde, Héctor y Gerarda hablan sin tapujos y sin pretenderlo revelan algunos secretos de sus propias vidas. Esta actuación está organizada por la Consejería de Cultura del Cabildo con la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta.