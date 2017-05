Patxi López: “Si los socialistas nos seguimos enfrentando nunca ganaremos a la derecha”

Patxi López, candidato a la Secretaría General del PSOE en el proceso de Primarias, se encuentra de visita en La Palma y este martes ha mantenido un desayuno informativo con los medios de comunicación de la Isla en el Parque Los Álamos de Breña Alta, donde ha asegurado que “si los socialistas nos seguimos enfrentando nunca ganaremos a la derecha”. “El PSOE cumple hoy 138 años pero está viviendo una situación delicada, y no hay más que ver lo que está sucediendo con otros partidos socialistas en Europa, pasando en algunos casos a la irrelevancia y en otros desapareciendo”, ha advertido. “Y esto pasa por la división interna que hay en las formaciones y por la falta de claridad de las ideas”, ha asegurado.

En el PSOE, subrayó, “tenemos que ser conscientes de que este proceso de Primarias nos tiene que ayudar a resolver estos dos problemas, a dejar la división atrás, volver a unirnos, volver a integrar a los compañeros y compañeras, y definir claramente cuál es el proyecto con el que nos queremos presentar ante la sociedad española”. “La unidad del partido no es una opción sino una obligación que tenemos en estos momentos, da igual quién gane las Primarias porque perderemos todos “, ha advertido.

López ha afirmado que “si nos seguimos enfrentando entre socialistas no haremos lo fundamental que es enfrentarnos a la derecha y a los problemas que tiene la ciudadanía; necesitamos reconstruir un proyecto de izquierdas que no tenga matices ni complejos”.

El objetivo del Partido Socialista, remarcó, “no es pactar con Podemos sino ganar al Partido Popular, por tanto no podemos seguir mirando todo el día a izquierda y derecha como si no supiéramos cuál es nuestro sitio, porque nuestro sitio es la izquierda, no llevar el partido al centro, que sería desplazarlo a la derecha y así nos va, pero tampoco envolvernos en un izquierdismo puro, casi infantil”.

“No estamos para conquistar cielos, estamos para, teniendo los pies en el suelo, transformar la realidad injusta que nos rodea y mejorar la vida de la gente que lo pasa mal, este es el objetivo de estas Primarias, no pelearnos entre nosotros si no buscar la respuesta desde la unidad”, insistió.

Paxti López estuvo acompañado en el desayuno informativo por el secretario de Organización del PSOE en La Palma, Jorge González; el secretario general del Partido Socialista en Breña Alta, Daniel Rodríguez, así como concejales y militantes de la formación.

Este martes, en la Sala Centro de Santa Cruz de La Palma, mantiene un encuentro con la militancia socialista.