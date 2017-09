“Creo que los próximos años serán de mucha ilusión para La Palma”

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas del Cabildo de La Palma, el nacionalista José Luis Perestelo, considera que el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) “es, sin ninguna duda, una de las estrategias políticas más importantes del Archipiélago en los últimos años”. “Si somos capaces de hacer una buena gestión del Fdcan podremos cerrar con mucho éxito la gestión del Cabildo en la presente legislatura”, ha asegurado en una entrevista con La Palma Ahora. “La decisión del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de aceptar una propuesta de distribución de recursos en función de proyectos, donde hemos visto por primera vez cómo se tienen en cuenta las singularidades y las peculiaridades de las islas menores, con la máxima de tratar desigual a los que somos desiguales, ha generado un intenso debate en cuanto a cómo invertir mejor esos recursos”, ha señalado.

Recuerda que “el convenio del Fdcan se firmó el 30 de diciembre de 2016, y como fue un debate largamente prolongado, generó unas ciertas expectativas que dieron lugar en algunos momentos a enfrentamientos, incluso llegando a la deslealtad institucional, pero al final hemos sido capaces de sentarnos en una misma mesa, alcaldes y Cabildo, y llegar a acuerdos; eso nos ha obligado también a realizar modificaciones dentro de la propia estructura de los recursos humanos del Cabildo, sobre todo del Servicio de Contratación, que nos conduce a tomar decisiones que no son fáciles y que tienen unos procedimientos y unos plazos”. “En todo caso, nos permite ser optimistas en cuanto a la mejora de la inversión porque después de una etapa de crisis incrementar la inversión pública anima al emprendedor y genera puestos de trabajo, que es lo importante”, subraya.

Cambio del modelo energético

En los dos primeros años de legislatura, destaca Perestelo, “se ha producido un cambio sustancial en nuestra mentalidad en cuanto a la generación de energía en La Palma; la dinámica que ha impulsado la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético nos ha llevado a todos a modificar un poco el ritmo y tomar iniciativas de apuesta por un nuevo modelo en el que las renovables tienen que jugar un papel decisivo y aspirar a que la Isla tenga un 100% de energías limpias”, dice. “Hemos hecho un encargo del estudio del mix energético al profesor Roque Calero, hemos gestionado la firma de un convenio con Involcan que se va a plasmar en los próximos días y que ya tiene la partida presupuestaria incorporada para el estudio de la geotermia y estamos trabajando en la recuperación del Salto del Mulato puesto que ya se ha declarado la caducidad del expediente anterior y nos encontramos en el procedimiento de incorporar esa infraestructura”, apunta. Además, añade, “en las líneas de transporte hacia el Valle de Aridane se ha originado un debate importante y un consenso también relevante en la Isla para buscar ese corredor por el Sur, con una subestación en Fuencaliente que permita la incorporación de renovables”. Por tanto, recalca, “en materia energética también ha sido un año muy importante, y hay que resaltar que no es solo un éxito del Cabildo y su grupo de gobierno sino más bien del consenso y la iniciativa de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ”.

De cara a la segunda mitad del mandato, Perestelo considera “fundamental avanzar en la consolidación de ese cambio de modelo energético en el que no solo esté la generación sino también la distribución y el transporte; en el espíritu de conseguir un modelo diferente para La Palma en función de nuestras peculiaridades, nuestro desarrollo y nuestra propia orografía, la incorporación de las renovables es un reto importante”.

Las nuevas plazas para personas dependientes que ofertará La Palma y la incorporación del Fdcan permitirán “cerrar con éxito la gestión del Cabildo”, sostiene el vicepresidente, y pone de relieve que con la situación descrita “se podrá crear empleo, que es otra meta”. “Los puestos de trabajo podemos generarlos con planes para personas de difícil inserción y también vía obra pública”, precisa. “Creo que los próximos años serán de mucha ilusión para La Palma porque, además, tenemos en tramitación la modificación del Plan Territorial Especial de la Actividad Turística que permite solventar unos escollos que han encontrado determinados inversores a la hora de desarrollar proyectos de infraestructuras turísticas en la Isla”, expone.

José Luis Perestelo está satisfecho con el pacto PSOE-CC que gobierna en el Cabildo. “Hemos podido trabajar, y eso que partíamos de una situación que era compleja, difícil, porque se venía de una de rivalidad política, legítima, pero que muchas veces genera desconfianza”, reconoce. “Hemos conformado un Gobierno que se ha caracterizado por la estabilidad, y para mí eso es lo importante porque genera confianza y permite dedicar todo el tiempo a resolver los problemas de la gente, que creo que percibe una mejor eficiencia en la gestión del Cabildo”.

“El pacto ha funcionado desde la lealtad, aunque ha habido algunos problemas puntuales lógicos, pero han sido menos que los que habitualmente suele haber en un gobierno monocolor, por tanto, hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el presidente (Anselmo Pestana) y su grupo, y el esfuerzo que hemos hecho también desde Coalición Canaria de trasladar a la sociedad que somos capaces de entendernos”, apunta. “Si observamos el debate en los dos últimos años hemos visto cómo muchos han intentado generar problemas, poner chinitas en el camino del pacto de Gobierno del Cabildo, y el acuerdo ha seguido a pesar esos de movimientos extraños, externos y también cercanos”, admite. “El pacto se firmó muy condicionado por el acuerdo en el Gobierno en Canarias, y allí se rompió, pero los responsables políticos de La Palma hemos sido capaces de mantenerlo”, remarca.

A la reiteradas críticas del Partido Popular al grupo de Gobierno del Cabildo, le resta importancia. “El PP es una opción política buena cuando está en la oposición porque es capaz de exigir permanentemente lo que no hace cuando tiene responsabilidades de gobierno; a nosotros las críticas del PP lo que nos hacen es animarnos a seguir trabajando, y no solemos contestar porque, siempre lo comento con el presidente, nuestra obligación y responsabilidad es trabajar y dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, no a las notas de prensa del PP, por más habilidad que tengan a la hora de llamar la atención”, concluye.