El ciclo 'El Documental del Mes' aborda en la capital la difícil adaptación de los niños refugiados

La última sesión del año de El Documental del Mes en Canarias llega esta semana a Santa Cruz de La Palma con la proyección de Un hogar en el mundo, de Andreas Koefoed, informa la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gboerno regional. La sesión será a las 20.00 horas este jueves, 29 de diciembre, en la Casa Principal de Salazar, con entrada libre.

El documental, se indica en una nota de prensa, relata “la difícil situación a la que deben enfrentarse los niños refugiados en su nuevo lugar de residencia”. Para ello, parte de la historia de Magomed, un niño que observa en silencio cómo sus compañeros de clase se pelean por la pelota. Este niño refugiado checheno y sus compañeros de clase en el colegio de la Cruz Roja de la ciudad danesa de Lynge pasan los días soñando en el momento en que ellos y sus familias obtienen el permiso de residencia.

El documental muestra cómo Magomed y sus amigos cantan, juegan, hacen manualidades y aprenden a argumentar, igual que hacen los niños en cualquier otro colegio. La diferencia es que estos niños llevan una mochila llena de recuerdos dolorosos. Los educadores luchan cada día para que estos niños saquen lo mejor de sí mismos y tengan las herramientas para construir un nuevo lugar en el mundo, donde sentirse como en casa.

Un hogar en el mundo recibió el Premio al mejor mediometraje en el IDFA (Holanda 2016), así como la nominación a Mejor Documental por la Academia Danesa de Cine, tanto por parte de críticos como de académicos.

El realizador Andreas Koefoed está graduado en Dirección de Cine Documental por la National Film School of Denmark. Dirige documentales desde el 2001 y se suele centrar en historias universales sobre la existencia humana. A parte de dirigir documentales también ha trabajado por la revista Vice, la agencia Magnum Photos y The New York Times. Actualmente ha ejercido de profesor en la National Film School of Denmark.

El Documental del Mes, iniciativa de la productora catalana Parallel 40, constituye la prolongación temporal y territorial del Festival Internacional de Cine Documental DocsBarcelona. Con el objetivo de acercar el género documental al mayor número de espectadores posible e incrementar la presencia del documental en las pantallas cinematográficas. Filmoteca Canaria, departamento dependiente del Gobierno Autónomo, es la entidad colaboradora desde hace algunos años de hacer llegar estas películas a salas del Archipiélago.