Educación formará este curso en Canarias a 500 docentes más en mediación escolar

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias ha convocado el procedimiento de acreditación en mediación escolar de nivel básico para el curso escolar 2017-2018. El objetivo, se indica en un comunicado del citado departamento regional, es preparar al profesorado participante para que pueda identificar, analizar y valorar la convivencia y los conflictos, desde los principios integrados en la cultura de la paz, y desempeñar la función de mediador o mediadora con eficacia y efectividad en el contexto escolar, impulsando así la creación de servicios de mediación en los centros educativos.

Añade que “con el fin de formar y acreditar a los docentes como mediadores escolares, se han establecido dos modalidades de acceso para este procedimiento. En la primera de las modalidades, la persona candidata ha de ser propuesta por su centro educativo, debiendo superar el programa formativo y la evaluación positiva de su desempeño”. Así, apunta, el número de plazas previstas para esta modalidad se ha multiplicado por cinco respecto a las 100 del curso anterior, por lo que se ofertan ahora 500 vacantes. De estas, 400 se reservarán con prioridad para centros de carácter público y, por primera vez, se destinarán 100 plazas para centros de carácter privado-concertado.

Asimismo, para la segunda modalidad de acceso a la acreditación, la persona candidata ha de cumplir con una serie de requisitos establecidos, de manera que su formación y preparación previa supla el programa formativo y justifique el acceso directo a la evaluación del nivel básico de mediación que también deberá superar. En este caso, no se ha establecido un límite en el número de plazas.

La convocatoria de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa está dirigida a profesorado funcionario de carrera, o profesorado integrante de las listas de empleo adjudicados en los procesos ordinarios de nombramiento y con efectividad hasta el día 31 de agosto del presente curso escolar, así como a los docentes de centros sostenidos con fondos públicos, todos ellos, estando en situación de servicio activo durante todo el curso 2017-2018.

Esta medida, tal y como subraya el director general del Área, Jonathan Martín Fumero, “se enmarca en la línea de trabajo que está desarrollando la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, basada en el fomento de una convivencia positiva, en la que el enfoque de los conflictos que se generen en el centro se orienta desde el diálogo o la mediación”. Se trata, explica, “de un modelo que pasa también por revisar y actualizar los protocolos que se emplean en los centros y por la extensión a toda la sociedad de la atención a los conflictos entre los menores, que hoy en día trascienden en muchas ocasiones del ámbito escolar”.

Para poder lograrlo, se añade en la nota, se está llevando a cabo un modelo participativo para la redacción de un Plan Integral contra la Violencia Infanto-Juvenil, en el que se pretende involucrar a todos los agentes implicados, tales como otras administraciones públicas, organismos, fuerzas de seguridad, AMPAS, colegios profesionales, etcétera. Además, este plan incluirá la creación del Observatorio de la Convivencia que sirva para dar un mayor soporte a las decisiones que se adopten.

Primera modalidad de acceso: docentes propuestos por los centros

Dentro de todo este proceso, se está fomentando la formación y acreditación del profesorado en mediación escolar. En el caso de los docentes propuestos por los centros educativos, estos deben pertenecer a los claustros y estar en situación de servicio activo en centros educativos públicos o concertados, no universitarios, de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante todo el curso escolar 2017-2018. Asimismo, “dado que dentro del proceso de acreditación se incluye un proceso de evaluación del desempeño en su centro educativo y que se debe garantizar la integración de la mediación en la gestión de los conflictos en los centros, la persona propuesta por la dirección del centro, una vez aprobada su solicitud, debe ser incorporada al equipo de gestión de la convivencia”.

Los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar a los participantes propuestos por los centros serán, en primer lugar, el hecho de que el candidato o candidata pertenezca a un centro en cuyo claustro no cuente con ningún acreditado o acreditada en mediación escolar de nivel 1 y que en el centro aún no se haya creado el Servicio de Mediación. En el caso de los participantes que no obtengan puntuación por estos criterios prioritarios, porque en su centro ya se disponga de al menos un acreditado o acreditada en el claustro, el criterio de selección se basará en el número de alumnado en el centro educativo durante el presente curso escolar.

Los centros educativos interesados en participar en esta convocatoria deberán cumplimentar hasta el día 13 de noviembre la solicitud telemática que encontrarán en la dirección web: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/acreditacion/2017-18/

La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa resolverá la convocatoria y publicará el listado de las personas seleccionadas en la página web de la Consejería de Educación y Universidades: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ . Con carácter general, el 16 de noviembre de 2017 se publicará el listado provisional de admitidos y se establecerá un período de reclamaciones de tres días naturales a partir de la fecha de publicación del citado listado.

Una vez que se haya superado el programa formativo con la valoración mínima requerida para la acreditación, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa dictará una resolución por la que se publicará la relación de personas que la hayan obtenido.

Segunda modalidad de acceso: Docentes con formación en mediación

Por su parte, las personas que deseen participar en la segunda de las modalidades de acceso, deberán ser docentes en servicio activo en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos, o docentes que desempeñen funciones en los servicios centrales de la Consejería de Educación y Universidades en puestos de carácter técnico o de coordinación.

Deberán acreditar formación complementaria, esto es, doctorado, máster o titulación de expertos en materia de mediación y en cualquiera de sus modalidades, como mediación escolar, familiar, penal, laboral, comunitaria, intrajudicial, civil-mercantil, etcétera, o bien, disponer de al menos 70 horas de formación certificadas sobre las siguientes temáticas: Mediación escolar; habilidades comunicativas y sociales; gestión de conflictos; gestión de las emociones; otras materias relacionadas.

Las personas que deseen participar en esta convocatoria deberán cumplimentar la solicitud telemática que se encuentra en la citada dirección web y para ello tendrán de plazo hasta el próximo 15 de enero de 2018.

La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa resolverá la convocatoria y publicará la lista de los aspirantes admitidos por esta modalidad, en la web de la Consejería. Con carácter general, el 15 de febrero de 2018 se publicará el listado provisional de admitidos y se establecerá un período de reclamaciones de tres días naturales a partir de la fecha de dicha publicación.

Para la evaluación, las personas seleccionadas dispondrán a partir del mes de abril de 2018 de un campus de recursos formativos como apoyo y complemento.