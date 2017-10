“Sorprende que parados y personas en riesgo de exclusión rechacen un trabajo”

La consejera de Empleo del Cabildo de La Palma, Tatiana Rodríguez, desconoce por qué el Servicio Canario de Empleo (SCE) ha tenido dificultades a la hora de contratar a 40 parados para la campaña de erradicación de la gramínea rabo de gato que ha puesto en marcha la propia Corporación insular. “Nos ha sorprendido que parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión rechacen una oferta de empleo”, ha asegurado a este digital.

El perfil que se buscaba para este programa era el de parado de larga duración, mayor de 40 años, sin formación, en riesgo de exclusión y que no percibiera ninguna prestación. El Servicio Canario de Empleo (SCE) tuvo que contactar hasta con 200 personas para cubrir 40 puestos, es decir, 160 desempleados rechazaron la oferta. “Desconozco por qué se produce esta situación, nosotros teníamos la obligación de tramitar el Plan de Empleo a través del SCE para que fuera lo más transparente posible; todo iba bien pero vimos que se retrasaban las contrataciones y en el SCE nos aseguraron que tenían problemas porque había que llamar a dos, tres, cuatro y hasta cinco personas para que una dijera que sí, había gente que estaba rechazando la oferta”, aseguró.

“No es cuestión de criminalizar a nadie, cada persona tiene sus circunstancias particulares, y a lo mejor en el momento en que se les llamó no podían aceptar la oferta, no sé qué pasó, pero el caso es que esta situación ocurrió y cuando yo la hice pública mi intención no era, ni muchísimo menos, generar polémica, pero es una realidad que no creo que haya que esconder, la gente tiene derecho a saber qué es lo que pasa”, precisó.

La consejera insular de Empleo señaló que “también es verdad que este plan del Cabildo coincidió en el tiempo con otros convenios sociales de los ayuntamientos, que buscan un perfil similar, no sé si fue por eso, pero en La Palma hay más de 8.700 personas paradas, gente muy desesperada por encontrar un empleo, esa es también una realidad muy contundente”. “Nos pareció sorprendente, contra todo pronóstico, no encontrar gente”, afirmó.

“Cuando esta situación se ha hecho pública han venido muchas personas al Cabildo y a hablar personalmente conmigo para que se les contratara, pero es que no depende de mí ni del Cabildo elegir a quiénes se contrata, es el Servicio Canario de Empleo quien hace la selección con su base de datos y siguiendo unos criterios”, recordó.

Tatiana Rodríguez subrayó que “he pedido disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas, no se trata de culpar a nadie, sé que cada persona tiene sus circunstancias, y que la economía sumergida es una realidad en esta Isla, hay familias que sobreviven gracias a ella; es una realidad que no podemos negar y entiendo que haya ciudadanos escandalizados al ver que se rechazan ofertas de empleo”.

Desde el Área de Empleo “estamos trabajando, utilizando los recursos que tenemos para tratar de crear más empleo en La Palma, pero la realidad es que hubo gente que rechazó la oferta que se le hizo”, insistió.