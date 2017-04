“La Palma centra la atención del mundo en las ventajas de beneficiarse de un cielo oscuro”

La Palma ha iniciado en la tarde de este miércoles, en la Calle Real y la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma, el décimo aniversario de la Declaración Starlight -un manifiesto internacional que se promulgó en la Isla para preservar la calidad de los cielos nocturnos y el derecho a observar las estrellas- con la inauguración de distintas exposiciones y la bienvenida a los participantes en el congreso científico internacional Preserving the skies (Preservando los cielos) que comienza este miércoles en el Teatro Circo de Marte.

En el acto de bienvenida a los científicos que participan en el congreso internacional han estado presentes el presidente del Cabildo, Anselmo Pestana; el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos; el director de Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Rafael Rebolo, y Antonia Varela, en representación de la Fundación Starlight.

El congreso internacional Preserving the Skies: 10th Anniversary of the Starlight Declaration trata de la oscuridad del cielo nocturno, su protección y preservación, importante en diferentes ámbitos: astronomía, medio ambiente, cultura, etc. Ya han pasado diez años desde que en la Conferencia Internacional en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas en 2007 naciera la Declaración Starlight de La Palma, que marcó una nueva era en la relación con el cielo nocturno. Esta declaración histórica fue un paso importante para preservar los cielos y defender los valores culturales y ambientales asociados con las observaciones astronómicas. “Desde entonces ha habido grandes avances, pero también deficiencias. Ahora es el momento de revisar ambos y producir nuevas ideas y estrategias para avanzar en la búsqueda para preservar el cielo oscuro”, aseguran fuentes de la organización.

Rebolo ha destacado este miércoles que este congreso internacional “no solo coloca a La Palma a la vanguardia en la defensa del cielo oscuro sino que centra la atención del mundo en esa voluntad de apoyar a la ciencia y en beneficiarse desde el punto de vista socioeconómico de las ventajas que tiene un cielo oscuro” . “Otros territorios seguirán la pauta que marca la Isla en esta coexistencia de ciencia e impacto socioeconómico desde el punto de vista del astroturismo, las ventajas para la salud y para la ecología”, añadió. El director del IAC espera que “las conclusiones del congreso sean referencia en el mundo por otro diez años para que otros territorios se den cuenta de la importancia que tiene para la humanidad en su conjunto el poder contemplar los cielos oscuros”.

En la imagen, un diseño del palmero Andrés Acosta de la exposición 'La presencia divina' que se muestra en la Casa Salazar.

Con el congreso Internacional Preserving the Skies, explica el investigador del IAC y presidente del Comité Científico Organizador, José Miguel Rodríguez Espinosa, “pretendemos celebrar el décimo aniversario de la Declaración Starlight de La Palma, con la que se quiso certificar el acceso a la luz de las estrellas para la humanidad. En diez años se ha avanzado bastante, y poco. Poco porque la indiscriminada iluminación de las ciudades ha seguido aumentando. Bastante porque en lugares seleccionados se ha conseguido racionalizar la iluminación nocturna. De nuestra mano en esta racionalización han ido las empresas y las administraciones. Ciertamente ayuda que con las nuevas tecnologías de iluminación (LEDs y similares) se consigue un importante ahorro energético. Así se ha conseguido que muchos ayuntamientos hayan cambiado a mejor su iluminación y conseguido un importante ahorro”.

Sin embargo, añade Rodríguez Espinosa, “este congreso va más allá. Queremos reconocer que la polución lumínica no solo es perjudicial para la astronomía, sino que también lo es para el medio ambiente, para los pájaros y las plantas, para las tortugas, para nuestro ritmo de sueño y, en una palabra, para la cultura. El derecho a los cielos oscuros es inalienable. Es importante para el disfrute humano, e importante para preservar el frágil equilibrio de la vida sobre la Tierra”, afirmó.

Por esta razón, el congreso abordará cuatro grandes temas: 1os cielos oscuros y la cultura, los cielos oscuros y la biodiversidad, las nuevas tecnologías de iluminación y los cielos oscuros como motores del desarrollo.

Los actos con motivo del décimo aniversario de la Declaración Starlight están organizados por el Cabildo, a través del Área de Turismo, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Fundación Starlight y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.