Nuboso en el norte y sin cambios en las temperaturas

Los cielos poco nubosos o despejados serán generalizados en Canarias este viernes, cuando las temperaturas pueden experimentar un ligero descenso y el viento será flojo salvo en las cumbres, donde se prevén rachas fuertes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Las máximas llegarán a 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, donde las mínimas serán de 21, y a 26 en Las Palmas de Gran Canaria, donde bajará hasta 20, según esa predicción. Detalla que el viento se espera variable y flojo en general, si bien en las cumbres de Gran Canaria y Tenerife será del sudoeste o del oeste y con rachas fuertes, sobre todo en la primera mitad del día.



También se prevé vientos variables aunque con predominio de la componente oeste en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilarán entre 1 y 4 y habrá mar rizada a marejadilla, con mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.

TENERIFE

En el norte y nordeste, intervalos nubosos. En el resto, predominio de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable flojo con brisas en costas. En cumbres centrales, viento del sudoeste a oeste fuerte, con probables rachas que ocasionalmente que podrán alcanzar los 70 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 21-28 grados



LA GOMERA

Predominio de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste flojo, con brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 22-27 grados



LA PALMA

Intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos o despejados durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste flojo, con brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 21-26 grados



EL HIERRO

Poco nuboso en general con algún intervalo nuboso a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento noroeste flojo, con brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 18-24 grados