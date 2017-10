Podemos tacha de "partidista" la publicidad de este domingo sobre la moción de Cataluña que aprobó el Cabildo

El grupo insular de Podemos ha requerido vía registro al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (de CC), que aclare por escrito si se ha usado dinero público para financiar la publicidad contratada en tres periódicos de la isla y difundida este pasado domingo (en su versiones en papel) sobre el acuerdo plenario adoptado el mismo viernes en torno a la problemática de Cataluña y con el respaldo "de los tres partidos que conforman el bloque monárquico en la Corporación insular (CC, PSOE y PP)", más el consejero no adscrito que se presentó por Ciudadanos.

Por lo tanto, destaca ese partido en un comunicado, se trata de acuerdo que no fue unánime (Podemos planteó una enmienda a esa moción que no fue aceptada -en archivo adjunto-), algo que se obvia en la página entera contratada como publicidad. Esta además aparece con los logotipos de CC, PSOE y CC en su base.

Podemos advierte de que, si se pagó con dinero del Cabildo esa publicidad de un acuerdo que ni siquiera ha sido institucional, porque no ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos políticos representados en esa Corporación, "¿por qué aparecen los logos de los tres partidos?". Y si resulta que "esa publicidad la han pagado de su bolsillo los tres partidos del bloque monárquico, o CC, o el presidente, ¿por qué utilizan entonces el logo institucional del Cabildo?", concluye esta petición de información.

El portavoz de ese mismo partido, Fernando Sabaté, lamenta que "una vez más se use con fines partidistas la imagen de una institución pública que es de toda la sociedad tinerfeña, y quizá también -ya lo veremos- su dinero". "Aunque esto es algo habitual en los partidos que cogobiernan en el Cabildo de Tenerife, desde el verano han agudizado aún más ese tipo de desviaciones partidistas", lo cual "lleva a pensar que las encuestas no están siendo favorables a CC y que su presidente está usando fondos públicos para aplacar la competencia electoral de formaciones rivales, que, por supuesto, no aparecen representadas en este cuestionable acuerdo que se ha difundido en prensa con formato de anuncio publicitario".

La nota de prensa de Podemos añade que esta es la primera vez en todo el mandato que se difunde en medios de comunicación un acuerdo del pleno insular, "siendo curioso que se elija un asunto que ni siquiera resultó aprobado por unanimidad".

Además se avisa de que, en el caso de que se confirme que el anuncio ha sido pagado con fondos públicos, "Podemos solicitará que sea repuesto con fondos del o los partidos que lo contrataron, se pedirán los informes de Intervención General sobre ese gasto, se estudiará si semejante arbitrariedad se ajusta a la legalidad vigente y, en caso de que haya dudas en ese sentido, se estudiará acudir a los tribunales".