La Secretaría General considera que la moción de XTF-NC sobre el concejal Zebenzuí González no se ajusta a derecho

La Secretaría General del Ayuntamiento de La Laguna considera que la moción del grupo Por Tenerife que requiere que el exconcejal del grupo Socialista Zebenzuí González sea el primero en manifestar en las sesiones plenarias su intención de voto no se ajusta a derecho.



En concreto, en la moción de Por Tenerife se requiere que hasta que González, que ha sido expulsado del PSOE por el envío de unos wasaps machistas, no deje su acta deberá ser el primero en manifestar su intención de voto en las sesiones plenarias y el resto de los grupos se compromete a que, al menos uno de los concejales que vaya a votar en el mismo sentido que el edil expulsado, o bien no vote o bien se abstenga, para que el voto de este último sea irrelevante en todo caso.



En el informe solicitado por el alcalde José Alberto Díaz, la Secretaría General del pleno indica que, según la Ley de Bases de Régimen Local, los miembros de las corporaciones gozan de "los honores, prerrogativas y distinciones" propias del cargo que se establecen por permanecer en el grupo de procedencia y se ejercerán en la forma que disponga el reglamento orgánico.



Agrega el documento que la conservación de sus derechos individuales se justifica en que el abandono del grupo político municipal no implica la pérdida de la condición de concejal y de su mandato representativo. Al respecto alude a una sentencia del Tribunal Constitucional.