Por Tenerife se desdice y sostiene ahora que ni ha expulsado a los concejales de La Laguna ni pide su pase a “no adscritos”

Tercer escrito de Por Tenerife ante el Ayuntamiento de La Laguna. Tiene fecha 8 de febrero de 2017 y lo presenta la secretaria de Organización de la formación para poner las cosas en claro y desvincularse del que uno de los dos que el día 30 de enero presentó José Manuel Corrales, el líder de la formación. Por Tenerife no está en condiciones de expulsar a ningún concejal ni de pedir su pase al grupo de no adscritos sencillamente porque ninguno de los tres ediles de la coalición forma parte de ese partido.

Así lo aclaró este miércoles a Canarias Ahora la secretaria de Organización de Por Tenerife, Rosa Millán, que confesó que “las cosas no se habían notificado bien, no era aquello lo que queríamos decir”. Millán aclaró que lo que ha hecho Por Tenerife es “romper” su coalición con Nueva Canarias y reclamar “que no se utilice nuestro nombre”.

“Ellos pueden seguir como Nueva Canarias Frente Amplio”, que fue en realidad el nombre de la coalición de catorce partidos que concurrió a las últimas elecciones locales de 2015 en diversos municipios de la isla.

Sin embargo, en un escrito que Rosa Millán conoció a través de la prensa, José Manuel Corrales había solicitado formalmente al Ayuntamiento que pasara a los tres concejales (uno de Nueva Canarias y dos independientes) al grupo de “no adscritos”. La secretaria de Organización reconoce que “la petición de Corrales fue un error, no es eso lo que queremos, ni somos nadie para pedirlo”. Es más, “no habíamos pedido que los mandaran al grupo de no adscritos”, enfatizó.

Preguntada por el motivo de que el día 30 de enero Por Tenerife presentara dos escritos consecutivos firmados por José Manuel Corrales diciendo cosas distintas en cada uno de ellos, la secretaria de Organización de la formación se limitó a decir “que hubo errores, pero no te voy a dar más contestación que ésa; no sé cómo explicártelo porque no hay mucha explicación”.

En el escrito presentado en el Ayuntamiento de La Laguna el pasado día 8, Por Tenerife “rechaza y considera absolutamente malévola la interpretación de que esta desvinculación forma parte de una maniobra contra la moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna. Nuestra iniciativa de desvincular XTF-Por Tenerife de Nueva Canarias nada tiene que ver con la supuesta moción de censura que se pueda presentar porque carecemos de representación en ese Ayuntamiento”.

Sin embargo, en el escrito presentado por Corrales el 30 de enero se podía leer que los concejales Santiago Pérez, Carmen Julia Pérez y Juan Luis Herrera habían sido expulsados de Por Tenerife, y que ese partido abandonaba “la coalición electoral Por Tenerife-Nueva Canarias, con disolución de la misma, pasando aquellos a tener la condición de concejales no adscritos”.

De estas afirmaciones se ha valido el alcalde de la ciudad, José Alberto Díaz, para concluir que esa situación de expulsados impediría a los concejales firmar una moción de censura contra él. De momento no se ha ejecutado ninguna decisión a la espera de un informe de los servicios jurídicos de la Corporación.

Pero ni en el primer escrito de Por Tenerife, del mismo 30 de enero, ni este último de 8 de febrero, se contiene ni una certificación de expulsión (ninguno de los concejales perteneció jamás a ese partido) ni se pide su pase al grupo de “no adscritos”.