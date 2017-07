Otra sentencia reconoce que Eulen paga menos de lo debido a empleadas de la ayuda a domicilio en Santa Cruz

La concejal de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Asunción Frías ha pedido este lunes al consistorio que asuma directamente el servicio de ayuda a domicilio y de esta manera vele por los derechos laborales del personal que desarrolla esta labor, ahora en manos del grupo privado Eulen.



En un comunicado de prensa, Frías muestra su satisfacción por la nueva sentencia favorable a las trabajadoras de ese servicio municipal en Santa Cruz de Tenerife y considera que los incumplimientos de esa empresa privada "no son casos puntuales".



Según aseguró esta concejala, una sentencia reciente condena a la empresa Eulen a pagar 7.179 euros a tres de sus empleadas del servicio de ayuda a domicilio en Santa Cruz. El tribunal da la razón a esas trabajadoras, que habían denunciado diferencias salariales atribuibles al incumplimiento de la obligación de aplicar el VI Convenio Marco Estatal de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal.



Esa sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, va en la misma línea de la que otro juzgado de lo Social, el Nº 5 de esta capital, dictó en octubre de 2016. Ello confirma que no se está pagando adecuadamente el precio/hora por parte de la empresa Eulen, por lo que "entendemos que todas las denuncias pendientes o las nuevas que se realicen por parte del personal se resolverán en el mismo sentido", advirtió la concejala.



Sí Se Puede exigió al alcalde José Manuel Bermúdez y a su equipo "que no miren para otro lado", sino que atiendan a la línea marcada en los juzgados, donde queda "claro" el incumplimiento del convenio colectivo.



Frías recuerda a Bermúdez que debe hacer que se ejecuten los acuerdos plenarios y que se le vuelva a exigir a Eulen que respete lo establecido en los pliegos de contratación. Además, añade que el concejal responsable del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García, del PP, "vuelve a incumplir su palabra y sigue retrasando la licitación del servicio". García, la última vez que habló de la aprobación del concurso, dijo que iba a ser en el mes de junio, un plazo ya superado.