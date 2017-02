El comité de huelga de los bomberos da por rotas las negociaciones con el Cabildo de Tenerife

El comité de huelga de los trabajadores del Consorcio de Bomberos de Tenerife ha dado por rotas las negociaciones con el Cabildo de Tenerife para finalizar la huelga indefinida que este colectivo mantiene desde el pasado 30 de enero.

Andrés Reyes, del comité de huelga, ha explicado que la decisión se tomó tras recibir, por parte de Javier Rodríguez, director de Seguridad del Cabildo, la noticia de que la Corporación, "por decreto, va a impedir la movilidad de profesionales entre parques".

Hasta ahora, cuando un parque de bomberos de Tenerife necesitaba personal de otra instalación profesional de la isla, los trabajadores acudían donde se le necesitase para realizar un turno. Este bombero llevaba consigo, por sus propios medios, los equipos de protección individual (EPI) que fuese a necesitar. Sin embargo, explica Reyes, "por ley, el transporte de los EPI debe realizarlos la empresa, no el trabajador". Sin embargo, para el Consorcio, en palabras de Reyes, "resulta imposible trasladar los equipos de un parque a otro cada vez que un bombero tiene que hacer un turno en un parque en el que no está adscrito".

Por eso, explica, "cuando se nos prohibió manifestarnos el viernes 10 llevando nuestros uniformes reglamentarios decidimos que íbamos a actuar conforme a la ley, es decir, no transportar nosotros los EPI, sino dejar en manos de la empresa que fuese ella quien lo hiciera". Como para el Consorcio de Bomberos esa es una tarea muy difícil de realizar, "negociamos con Rodríguez que, si nos dejaba manifestarnos este viernes (17 de enero) llevando los cascos reglamentarios, nosotros seguiríamos transportando los EPI cuando nos moviéramos de parque".

Sin embargo, nada más acabar la manifestación de este viernes frente al Cabildo, el comité de huelga recibió la noticia de que para acabar con el asunto del transporte de los EPI, el Cabildo había decidido, "por decreto", que los bomberos no podrán a partir de ahora acudir a realizar turnos a los parques en los que no estén adscritos. Es decir, "que si por ejemplo el parque de San Miguel necesita un refuerzo de dos bomberos para cubrir un turno, no podrá contar con ningún bombero de Santa Cruz para hacer las guardias".

Esto, asegura Reyes, "nos deja en una situación muy mala de cara a los carnavales, donde tendrá que haber 16 bomberos por cada retén más otros 14 que estén de guardia en el parque de Santa Cruz. No daremos abasto", afirma, "y no estamos seguros de que con este medida se estén respetando los servicios mínimos firmados para esta huelga, algo que tendrán que estudiar ahora los servicios jurídicos del sindicato".

Por este motivo, los trabajadores decidieron en una asamblea celebrada en la tarde de este viernes dar por rotas las negociaciones y, además, solicitar un nuevo interlocutor debido a la "falta de talante demostrada por Javier Rodríguez, quien en solo una semana ha decretado dos medidas restrictivas contra el colectivo".