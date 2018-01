El presidente de los hoteleros tinerfeños: "Quien se deja explotar hoy en día es porque quiere"

“En este país hoy, el que se deja explotar es, quizás seré muy duro y no quiero decirlo, pero es porque quiere, pues estamos supercontrolados”. El presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, ha respondido de esta manera, en una entrevista publicada el domingo en el periódico El Día a una pregunta sobre las denuncias formuladas en relación con las precarias condiciones de trabajo de los empleados del sector en las Islas, en especial en la categoría de camareras de piso.

Según datos publicados en el trabajo Coyuntura Turística Hotelera, del Instituto Nacional de Estadística, Canarias se convirtió en 2017 en el segundo destino regional de España con mayor subida media en el precio de sus hoteles, con un ascenso del 8%. Sin embargo, este incremento no se tradujo en un aumento salarial para los trabajadores turísticos en la misma proporción, ya que las subidas de sueldo pactadas en las dos provincias del Archipiélago fueron muy inferiores, del 1,5% en Las Palmas y del 1,25% en Santa Cruz de Tenerife.

A pesar de esta desproporción entre el alza de precios y los incrementos salariales, Marichal sostiene que no hay ningún problema en cuanto a las retribuciones en el sector turístico de las Islas. “Trabajamos con una concertación social, no del año pasado o de hace dos, sino de más de treinta. El convenio colectivo no solo se cumple, sino que más del 80% de las empresas pagan por encima, la gente está bien retribuida, nunca he escuchado problemas y, para serte honesto, ni siquiera con lo de las camareras de piso, ahora tan en boga”.

El presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha desvinculado la huelga de las kellys de sus niveles retributivos, que ha comparado con los de sus homólogas en Turquía. “Si te fijas, no hablaban de salarios, sino de carga de trabajo, vigilancia de la salud… A todos nos gustaría ganar más; a ti, a mí, pero no creo que este sea el problema. Comparado con otras regiones, estamos en un buen rango de salarios y, desde luego, respecto a otros competidores, échate ya a reír, pues, si aquí una camarera de piso cobra 1.400 euros, en Turquía 200 dólares”.

Marichal afirma que las camareras de piso cobran, según convenio, un mínimo de 1.200 euros al mes y que no se puede fijar una cifra razonable de habitaciones a limpiar por día porque cada hotel tiene sus propias características. “Es muy fácil hablar, como con las cianobacterias, pues ya somos todos biólogos, bioquímicos; ya entendemos de todo... Pero, ¿qué tiene que ver este hotel con el de al lado? Somos totalmente diferentes por la ubicación de habitaciones, su tamaño, cifra. Incluso teniendo las mismas, como hotelero puedo pedirles que se limpien 20 puntos y otro, 16 porque su cliente no pide tanta pulcritud. Y eso hay que computarlo. ¿La clave? Que cada empresa tenga gabinete de seguridad y salud, su estudio”, ha dicho.

El presidente de los hoteleros tinerfeños presume de que su sector ha sido “el único que, en tiempos de crisis, ha seguido subiendo los sueldos, cuando otros los han bajado”. Tampoco comparte la crítica de que los buenos datos del turismo en Canarias no se hayan trasladado en la misma proporción a la creación de empleo. Según los datos facilitados en la entrevista, de 2013 a 2017 “hay 25.000 personas más trabajando en Canarias solo en hostelería, un 25% de las que trabajaban en 2013. De ellas, 14.000 en Tenerife (…) Está claro que solos no podemos acabar con el paro, y ya quisiéramos, pero no somos sospechosos de no contratar”.

Marichal admite que puede haber “algún cafre” en el sector que se salta la normativa en relación con los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados, pero “si siquiera es el 5%”. “¿Que hay algún cafre? Vale, también conozco periodistas sinvergüenzas... ¿Qué quieres que haga, que me los cargue? Pero no son todo el sector, la mayoría no ha estado en Ashotel y siempre decimos que nos lo digan pues los denunciamos”.

Indignación en las redes

Las palabras de Marichal no han tardado en obtener respuestas de indignación en las redes sociales. Políticos y ciudadanos mostraron su incredulidad ante las declaraciones del presidente de Ashotel.

Jorge Marichal, de @Ashotel sabe lo que dice cuando asegura que en este país quien se deja explotar es porque quiere... Porque quiere la patronal. Y ahí están los datos: mientras el ingreso hotelero sube un 8%, los salarios no lo hacen ni un 1,5%. Su ganancia es nuestra miseria. pic.twitter.com/lEUiyBo2n9 — Meri Pita (@meripita44) 29 de enero de 2018

Se puede ser miserable o se puede ser como Jorge Marichal presidente de Ashotel. https://t.co/qoztfHbAg2 — José A. Hernández (@JAHernandez99) 28 de enero de 2018

Que fácil es decir esto desde una posición privilegiada, “Señor” Marichal.

Debería usted levantarse al alba a limpiar las habitaciones de sus hoteles, hacer horas de más (sin cobrarlas), seguir trabajando aunque le duela todo y cobrar una puta miseria.Hágalo y después hablamos. pic.twitter.com/O4TciXvujn — Noemí Santana Perera (@noepmp) 28 de enero de 2018

Jorge Marichal @Ashotel resulta gracioso que no entienda que nos importa más nuestra salud que los bolsillos. Creo que buscas un parón gneral. Tenemos clara nuestra lucha!! Eres un provocador! #KellysEnLaLucha @confederadas @eldiarioes https://t.co/8wYRiVuPl7 — Victoria Lopez (@Astury32) 28 de enero de 2018

Este es Jorge Marichal, presidente de @Ashotel.

Después de decir esto, merece pasar hambre y no tener para comer un bocadillo ni él ni su familia, a ver si iba a pensar lo mismo.

Es un miserable. pic.twitter.com/vT0XgUWmP0 — Se sensato (@sesensato1) 28 de enero de 2018