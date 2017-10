Libertad provisional para la conductora que atropelló a dos niños en Santa Cruz de Tenerife

La jueza titular del juzgado de instrucción número dos de Santa Cruz de Tenerife ha decretado libertad provisional para la conductora del vehículo que el martes atropelló a dos niños de 4 y 6 años en un paso de peatones en el barrio de Somosierra de la capital tinerfeña, uno de los cuales está en estado crítico.



Fuentes judiciales informaron de que se ha acordado como medida cautelar la retirada del permiso de conducir de la conductora, quien al parecer dio positivo en drogas en el momento de su detención.



La mujer, de 28 años, está acusada de delito de lesiones por imprudencia grave y conducción temeraria, penado con hasta tres años de prisión.



La libertad fue solicitada por la Fiscalía debido a que no concurren las finalidades legalmente previstas para la adopción de la medida de prisión provisional, que tiene carácter excepcional.



La investigada es de Tenerife, tiene familia y trabajo en la isla, carece de antecedentes penales y no existe riesgo de ocultar pruebas, considera la Fiscalía.



Además, la finalidad de evitar la reiteración delictiva se puede lograr con la retirada inmediata del permiso de conducción, que ya ha sido entregado en el juzgado.



Tras esta petición, la juez, que comparte los argumentos del fiscal, ha dejado en libertad a la investigada al no existir acusación que haya pedido la prisión, indicaron las fuentes.