Los productos de Gran Canaria lograron 650 contactos comerciales en la Feria Alimentaria de Barcelona

La primera incursión del Cabildo de Gran Canaria en la Feria Alimentaria de Barcelona ha superado todas las expectativas al lograr que los productos de la Isla tengan como potenciales clientes a China, México, Israel e Italia, además de realizar más 650 contactos comerciales con enclaves de cuatro continentes y de la geografía española, desde Mallorca y Madrid hasta Barcelona, celebró el presidente del Cabildo, Antonio Morales, junto a las empresas que integraron esta misión comercial.



La Institución insular desembarcó en la Ciudad Condal a mediados de abril con una delegación comercial para promocionar las exquisiteces de los productos locales y con el objetivo de abrir mercado en el resto del mundo gracias al escaparate de una de las principales ferias europeas con más de 150.000 visitantes y 4.500 empresas participantes.



Entre los logros conseguidos durante el evento destaca la presentación de la primera cerveza realizada con agua de nube atlántica de la empresa grancanaria Jaira en el espacio Innoval y que le permitió compartir sitio con multinacionales como Coca Cola, Nestlé o TelePizza y también cerrar un acuerdo de comercialización nacional. El producto innovador fue uno de los que más expectación generó entre los visitantes también en el espacio de Gran Canaria.



El estand del Cabildo posibilitó reforzar durante cuatro días la marca Gran Canaria Me Gusta y a la vez convertirse en una auténtica plataforma comercial y de negocios para las empresas grancanarias que también pudieron contactar con representantes de Japón, Rusia, Inglaterra, Nigeria, Senegal, Portugal, Alemania, Francia o Estados Unidos, entre otros países del continente americano, así como toda la geografía española.



Bodega Las Tirajanas, Bodegas Tunte, Agala, Frontón de Oro, Quesos Bolaños, Lomo Gallego y Valsequillo, Gofio La Piña, , Mojos y Mermeladas Dismepe Canarias, además de Cervezas Jaira, tuvieron así una intensa actividad para difundir su oferta entre el público y los profesionales del sector con más de 500 contactos, apuntó la consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, quien anunció que la Institución ya estudia su desembarco en Colonia, la otra gran cita de la industria alimentaria de Europa.



Por su parte, en el Rincón del Gourmet, reservado a productos con menos producción que no podían faltar, tuvieron lugar otros 150 contactos comerciales para el gofio, miel, sal, vinos, agua de niebla, mermeladas y aceites. Este espacio consiguió que estas delicatesen del sector primario pudieran ser conocidas por los visitantes, explicó el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo.



La firme apuesta por promocionar los productos de la tierra y sus elaboraciones es una acción que trabaja diversos aspectos, por ello también está implicada la Consejería de Turismo, explicó su responsable, Inés Jiménez, quien hizo referencia a que los visitantes cada vez demandan más poder saborear los frutos de la tierra que visita.



Y es que el Cabildo considera que la fórmula del éxito no puede ser otra que una apuesta integral, siempre de la mano del sector primario, las empresas, entre las que destacan emprendedores que buscan hacerse un hueco con la innovación, así como de la mano también de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, totalmente implicada con la Institución insular en estas acciones y que se encargó del grupaje.



El representante de Jaira, Aday Araña, afirmó que poder estar en Alimentaria de otra forma que no sea con esta iniciativa es para su empresa “impensable”, y aseguró que la acción supuso un espaldarazo a dar a su producción de cerveza artesanal visibilidad nacional.



“Solos habría sido inalcanzable”, apostilló Iván Medina, de Dismepe, quien agregó que el paraguas del Cabildo les ha abierto un “mundo de oportunidades”. Asimismo, hizo referencia a las reuniones de coordinación que han permitido ir salvando obstáculos y resaltó no solo la implicación insular, sino la unión del empresariado.



Gran Canaria a bordo de un crucero o en el Basque Culinary Center



Así, además de los contactos directos que tuvieron las empresas, los representantes del Cabildo mantuvieron un encuentro con miembros de Pullmantur dado el interés de este grupo por promocionar los productos locales en los cruceros turísticos que operan en Canarias.



También destacó la visita de Manuel Román Alemán, profesor grancanario en el Basque Culinary Center, con el que se cerró un encuentro para tratar posibles colaboraciones con este espacio que ya es referente nacional en la formación de cocineros y considerado de hecho una facultad gastronómica.



El espacio isleño fue también el punto de referencia de los canarios que pasaron por Alimentaria y lugar de visita de empresas ubicadas en Gran Canaria como El Corte Inglés, Spar, Grupo Miquel, Jesuman, Hiperdino o Arehucas, y de los cocineros Davidoff Lugo, Manuel Tellado y Eva Hausmann.



La alta afluencia de visitantes al espacio institucional en la Feria estuvo también determinada por la dinamización a través de degustaciones de helados con sabores grancanarios de la empresa HelaMore.



El excelente balance del desembarco en Alimentaria confirma que el camino emprendido por el Cabildo para expandir los productos grancanarios es el idóneo y no lo dejará de implementa, concluyó el presidente, con nuevas aportaciones y acciones para avanzar hacia auténtica soberanía alimentaria.