Elena Ramos Muñoz, defensa central del equipo femenino de la Fundación Canaria CD Tenerife, conoce bien este deporte pues, desde que tenía apenas 6 años, comenzó a jugar en el CD Valeriana, equipo en el que militaba su hermano. Y aunque sus padres querían que practicara baile, finalmente también se incorporó al equipo mixto de este club del barrio de El Chorrillo. Durante un año compaginó ambas actividades deportivas, pero, definitivamente, el fútbol pudo más.

Precisamente la persona clave que le fue inculcando a Elena el amor por este deporte fue su padre, con quien iba siempre a la plaza del barrio a jugar al fútbol, acompañada de su hermano. Fue, además, su entrenador en los inicios.

En pocos años, Elena Ramos pasó de prebenjamín, “un equipo en el que todos éramos nuevos”, a benjamín, categoría en la que ya iba sabiendo un poco más de fútbol. “En el segundo año de benjamín ya sabía tocar más el balón y, posteriormente, en segundo de Alevín, gané la liga”, recuerda. “En infantil fue donde más tiempo estuve y donde el juego era distinto, puesto que era más fuerte. El primer año quedamos subcampeones de Liga y de Copa y en el segundo año ganamos la Copa”.

Elena asegura que tras pasar las pruebas para jugar en el CD Tenerife estaba “un poco nerviosa porque todo era nuevo. Cambiaba a un equipo completamente femenino, con todas las jugadoras nuevas. Pero el grupo encajó muy bien, todas somos amigas, y nos llevamos muy bien con los entrenadores y con el resto de los técnicos. Formamos una piña, dentro y fuera del campo”.

Respecto de su debut en Extremadura con la selección canaria, en diciembre pasado, reconoce que se sentía un poco inquieta porque “era la primera que hacía un viaje con la selección, pero cuando van pasando los minutos se te van aflojando los nervios, te vas soltando y sintiendo mejor. Creo que di todo”.

Ramos explica que le gusta jugar de central, ya que “desde pequeña siempre he jugado en ese puesto, aunque en infantil me cambiaron a medio-centro porque ya tenía más físico y era capaz de robar más balones. También he jugado aquí de medio-centro hasta que fui a la selección y me pusieron de central y ahora estoy jugando en esa posición nuevamente".

A pesar de su pasión por el deporte Elena Ramos tiene claro que quiere seguir estudiando: “Primero terminar el Bachillerato, estudiar Magisterio y, después, continuar en el INEF para especializarme en educación y en preparación física”.

Esta joven jugadora del CD Tenerife es consciente de que, además de a jugar al fútbol, en el equipo está aprendiendo valores importantes. En este sentido, asegura: “Lo primero es que nunca tienes que estar por encima de las demás. También es muy importante la voluntad, el esfuerzo y el sacrificio, porque nunca viene nada hecho. La Liga tampoco viene dada desde el principio, no la hemos ganado todavía y hay que seguir luchando. También el compañerismo, que es una de las cosas más importantes, y que siempre tienes que estar con una sonrisa”.