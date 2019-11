Pedri: "Mi ídolo es Andrés Iniesta"

Pedro González 'Pedri', futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas y "estrella" de la selección española Sub 17 que disputa el Mundial, desveló que el jugador en el que más se "fijaba de pequeño era Andrés Iniesta" y, respecto al torneo de Brasil, afirmó que, tras clasificarse a los octavos de final, "hay que ir partido a partido", sin una euforia anticipada.

"En quien más me fijaba era Andrés Iniesta. Siempre me ha gustado cómo jugaba, la tranquilidad que tenía y sobre todo cómo era como persona", argumentó a SeFutbol el isleño, al que el Barcelona fichó este verano por 6 millones de euros, pero que juega cedido en la Unión Deportiva.

A 'Pedri' le ha cambiado la vida en un par de meses. Nacido en Tegueste, municipio de la isla de Tenerife, se enroló en la cantera de la UD Las Palmas en 2018 y, tras un año en el equipo juvenil, Pepe Mel vio algo más en él y decidió incorporarlo al primer equipo para la pretemporada.

Sus actuaciones desde entonces han sido de tal calibre, que el 2 de septiembre fichó por el FC Barcelona para la próxima campaña, se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar un tanto con los amarillos con 16 años, 9 meses y 25 días. Y ahora se encuentra junto a la Selección Española de fútbol Sub-17 en el Mundial de Brasil.

Una multitud de acontecimientos que significan mucho para el joven canario: "Para mí el fútbol lo es todo. Desde pequeño, casi con tres años, ya iba a la cancha con mi hermano y mi padre. Lo llevo practicando toda la vida y me encanta jugar a esto", afirmó 'Pedri'.

Ya sea como mediapunta o tirado a una banda, Pedri aparece entre líneas y destaca por su sensibilidad con la pelota. Dominio de las dos piernas, pase y gol. Al futbolista español le suelen comparar con su referente Andrés Iniesta. Aunque prefiere mantenerse al margen en aspectos estéticos.

📹| De las plazas de Tegueste a los estadios de Brasil para jugar el Mundial Sub-17



👤 Pedro González López, "Pedri". Un jugador lleno de talento que nos descubre su lado más personal 💫#U17WCpic.twitter.com/2y4tOB7fX9 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 5, 2019

"Un día, de pequeño, estaba en el salón con mi padre viendo un partido del Barça y le dije que me quería cortar el pelo como Iniesta, porque era mi ídolo. Y cuando él me dijo que no podía porque era calvo, le dije que ya no hacía falta", comentó el centrocampista.

La selección española de fútbol sub-17 sigue su camino en el Mundial de Brasil. Después de la victoria por 0-2 ante Camerún (con doble asistencia de 'Pedri') el grupo de David Gordo se enfrentará en los octavos de final a Senegal, que ocupó la segunda plaza del grupo D por detrás de Japón.

El objetivo es repetir la final que se logró en la pasada edición en la India, pero esta vez alzando el título. "Hay que ir partido a partido, pero somos un buen grupo y un equipo que puede hacer grandes cosas", concluyó 'Pedri'.