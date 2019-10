Pepe Mel, castigado con dos partidos

El técnico Pepe Mel (Las Palmas), expulsado el último viernes en el partido perdido por su equipo en Cádiz, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en relación a la duodécima jornada de LaLiga SmartBank.

Comienza la rueda de prensa de Pepe Mel tras el #CádizLasPalmas (#UDRADIO en directo): "Lo que he hecho no se debe hacer, quiero pedir disculpas. Dicho esto el equipo está jodido porque no nos han salido las cosas que sabemos hacer de memoria". — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 18, 2019

Mel, según se recoge en el acta arbitral, fue expulsado por dirigirse al cuarto árbitro diciendo "’que malos sois’, a la vez que mostraba un pañuelo blanco, agitándolo, con su mano en alto en señal de protesta por una de mis decisiones. Tras ser expulsado abandonó el terreno de juego aplaudiendo".