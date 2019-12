El Sanaya Libby’s La Laguna despide el año con triunfo por la vía rápida ante el Kiele

El Sanaya Libby's La Laguna ha despedido el año con una victoria por la vía rápida este sábado ante potente CV Kiele en el Pablos Abril por 3-0, y se marcha a las vacaciones navideñas con un balance de ocho victorias y tres derrotas ligueras, su billete para la Copa de la Reina y el pase a octavos en la CEV Cup.

El cansancio no hizo mella y las leonas salieron a la pista con la máxima intensidad, dominando los primeros compases del encuentro y obligando a Chema Rodríguez a solicitar el primer tiempo muerto (6-2). No obstante, la reacción del recién ascendido, que se jugaba en la Isla su clasificación para el torneo del KO, no tardó en llegar (10-9). Los intentos para recortar las distancias del CV Kiele terminaron no siendo suficientes para frenar el organizado ataque blanquiazul (25-19).

En el siguiente periodo, el conjunto recién ascendido no pensaba rendirse tan fácilmente y las manchegas volverían a reamarse, con Rocío Gómez a la cabeza, para equilibrar así la balanza (7-7). Los problemas defensivos castigaron a las blanquiazules en su lucha para detener el eficaz ataque visitante (15-18).

No obstante, las de Taco no dudaron en emplearse a fondo para lograr la remontada y, a través de las brillantes actuaciones de María Schlegel y Alicia Perrin, ampliar la ventaja en el marcador general (25-21).

Un luchador CV Kiele seguiría insistiendo con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa y forzar un cuarto parcial (7-7), pero el equipo de Flavia Dias, dispuesto a contrarrestar la calidad de su rival, apretaría los dientes para imposibilitar las acciones manchegas (19-13).

La aportación de Vicky Savard, unido al admirable trabajo coral del Sanaya Libby´s La Laguna, fueron determinantes para que las tinerfeñas cerraran el encuentro por la vía rápida.

☑️👏FINAL del tercer y último set en Taco‼️💙#SanayaLibbysLaLaguna 25-20 @voleykiele



➡️¡Las blanquiazules logran su 8⃣ victoria de la temporada y cierran el año con una sonrisa!😍



¡GRAN TRABAJO!🦁👏#luchamoscomoleonaspic.twitter.com/hrsum3DT5m — CV Haris (@CVHaris) December 21, 2019

SANAYA LIBBY'S LA LAGUNA 3

CV KIELE 0

SANAYA LIBBY'S LA LAGUNA: Patricia Suárez, Silvia Araco, María Schlegel, Vicky Savard, Alicia Perrin, Mame Diouf - equipo inicial - Nira Pérez (líbero), Janine Sandell, Sara Hernández, Jessica Soares, Sofía Tummino.

CV KIELE: Bruna Lemos, Rocío Gómez, Sheila D´Amaro, Gabriela Da Silva, Diana Sánchez, Anna Walsh- equipo inicial - Nerea Fuentes (líbero), Marina Saucedo, Paula Miguel de Blas.

PARCIALES: 25-19 (25’), 25-21 (26’) y 25-20 (24´)

ÁRBITROS: Alexis Fuentes Barrasa - Aday Francisco González Arencibia

INCIDENCIAS: Pablos Abril de Taco. Ante 300 espectadores.