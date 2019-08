La UDG Tenerife se apunta la Egalité Cup

Aline Reis resultó determinante para que la UD Granadilla Tenerife Egatesa se adjudicase la primera edición de la Egalité Cup-Trofeo Isla de Tenerife, que se decidió en la tanda de penaltis después de que las tinerfeñas lograsen igualar la desventaja con la que afrontaron el partido de ida celebrado en Tíncer el pasado martes.



La inspiración de la guardameta brasileña, que mantuvo ileso a su equipo al desviar a córner un mano a mano ante Eva Navarro en el minuto 60, se multiplicó con toda una exhibición de reflejos en la tanda de penaltis. Desde el punto fatídico, la portera logró detener el lanzamiento inicial de Claudia Zornoza y el final de Nuria Martínez con dos espectaculares paradas junto a cada uno de los palos de la portería que defendió con notable acierto.



De camino, Eva Navarro completó su aciaga tarde ante el gol mandando a las nubes su disparo. Por el Granadilla acertaron Patry Gavira y Cindy García, en primera instancia, mientras Koko no pudo batir a Paraluta. Pisco corrigió el error de su compañera transformando su lanzamiento y Aline Reis detuvo el tiro de Nuria Martínez para dar el trofeo a las blanquiazules.



La primera parte resultó muy pareja, con el Granadilla Egatesa tratando de llevar la iniciativa, aunque con bastantes problemas para dar continuidad a sus propuestas a medida que se iban acercando al área del Levante.



La levantinista Jucinara Soares fue la primera en protagonizar una jugada reseñable cuando, en el minuto 24, disparo junto a la cepa del poste derecho de Aline tras ir sorteando rivales partiendo desde la banda izquierda.



Once minutos después, en el 35, la insistencia de María José Pérez la llevó a recuperar un balón cerca del área del conjunto granota, aunque su disparo salió desviado. Apenas un minuto más tarde, en el 36, Allegra Poljak también trató de probar fortuna desde cierta distancia, pero su intento salió demasiado centrado y el balón fue detenido sin problemas por Paraluta.



Tras el descanso, el Granadilla obtuvo el premio a su mayor dominio a través de un penalti, por manos de Paula Tomás, que se encargó de materializar María José Pérez con un disparto raso a la izquierda de Paraluta.



El conjunto dirigido por María Pry reaccionó y se fue con mucha más decisión que en los minutos previos hacia la portería del Granadilla, en la que Aline Reis fue imbatible. De especial mérito fue su intervención en un mano a mano en el que Eva Navarro le ganó la acción en velocidad a Jujuba y se plantó ante la guardameta brasileña, que logró rechazar a córner el disparo de la internacional levantinista.



A partir de ahí, el Levante nunca encontró la manera de hincarle el diente al Granadilla, que fue fortificando el entramado defensivo construido por David Amaral con el ingreso de Cindy García para dar descanso a una fatigada Raissa.

Pese al mayor dominio granota, las ocasiones que pudieron evitar los penaltis fueron del bando local, con un libre directo ejecutado ligeramente alto por María José Pérez en el minuto 72 y con un remate alto de Koko, en el minuto 87, que no pudo dirigir mejor un envío desde la izquierda de Aithiara.