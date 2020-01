La UD Las Palmas, a recuperar la sonrisa frente al Racing de Santander

La UD Las Palmas buscará este domingo ante el colista su primera victoria en el recién estrenado año, una semana antes de enfrentarse en el Estadio de Gran Canaria al CD Tenerife en el siempre esperado derbi canario.



El conjunto entrenado por Pepe Mel tratará de sumar en Santander tres puntos revitalizantes después de haber vuelto a entrar en una dinámica negativa de resultados, con empate ante el Fuenlabrada (0-0), derrota frente al Real Zaragoza (0-1) y la eliminación en la Copa del Rey a manos de un equipo de Segunda B como el CD Badajoz (2-1).



Una semana más, el técnico madrileño tendrá que hilar fino para encajar las piezas de la alineación inicial ante el cúmulo de bajas que arrastra el equipo durante toda la temporada.



La última, conocida este mismo sábado, es la del argentino Sergio Araujo, quien ha pedido marcharse del club al recibir "una oferta irrechazable", y a quien Mel ha dejado fuera de la lista de convocados, pues ha dicho que ya no cuenta con él.



En esta ocasión, la buena noticia es la recuperación de Rubén Castro, quien después de muchos meses de baja ha entrado en la convocatoria. Sería sorprendente, no obstante, que el ariete grancanario -tuvo un fugaz paso por el Rácing hace más de una década- jugase de inicio, dada su larga inactividad.



Mel también recupera a Eric Curbelo para el lateral derecho, después de alinear en esa posición al polivalente Álex Suárez ante el conjunto aragonés.



Otra de las grandes novedades de la convocatoria, de 19 jugadores, es la presencia del extremo grancanario Aridai Cabrera, fichado esta misma semana tras rescindir con el Mallorca, y que cubrirá una de las carencias del equipo en las bandas, donde solo Benito Ramírez presenta unas condiciones similares de jugar al espacio y no al pie.



No está, en cambio, el otro fichaje del mercado invernal, el atacante argentino Fede Varela, al acusar una sobrecarga.

Por su parte, El Racing de Santander afronta el partido ante Las Palmas con la imperiosa necesidad de ganar tras perder el jueves en La Coruña (2-1) y quedarse como colista, una situación que ha dejado al equipo muy tocado en la lucha por la salvación, y a su entrenador, Cristóbal Parralo, ante la visita de un rival, sin Sergio Araujo, que desea meterse en zona de promoción.



Desde su llegada al banquillo santanderino, en sustitución de Iván Ania, Parralo solo ha conseguido una victoria, el mismo bagaje que su antecesor en el cargo.



Tampoco es ajeno a las críticas el director deportivo del club, José Luis "Chuti" Molina, que en las últimas semanas está siendo centro de miradas y comentarios al entender un amplio sector del racinguismo que su gestión en la planificación de la plantilla no ha sido las más adecuada y, de momento, en el mercado invernal el club tampoco se está moviendo mucho.



Solo Manu Hernando, con ficha del filial, y Papu, que debutó ya ante el Dépor, han llegado para reforzar una plantilla que sigue mostrando importantes carencias en las dos áreas, con errores defensivos de bulto y una falta de gol en sus delanteros que está lastrando al equipo.



Pese a ello, Cristóbal Parralo no ha realizado ninguna revolución desde que cogió el timón del Racing, por lo que ante Las Palmas, más allá de la entrada en el once de Papu, que dejó buenas sensaciones en su debut, y quizás de Manu Hernando en lugar de alguno de los centrales, el equipo titular es probable que no varíe mucho en relación a jornadas anteriores.

Alineaciones probables



RACING DE SANTANDER: Luca Zidane; Aitor Buñuel, Manu Hernando, Jordi Figueras, Abraham Minero; Karim Yoda, Mario Ortiz, Sergio Ruiz, Enzo Lombardo; Cejudo y Papu.



UD LAS PALMAS: Álvaro Valles; Eric Curbelo, Mantovani, Aythami Artiles, De la Bella; Javi Castellano, Fabio; Aridai, Pedri, Benito Ramírez; Pekhart.



ÁRBITRO: Javier Iglesias Villanueva (Comité gallego)



ESTADIO: Campos de Sport de El Sardinero