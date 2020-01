Víctor Moreno da a conocer a las nuevas caras del CD Tenerife

El nuevo delantero del CD Tenerife, el onubense Joselu, ha asegurado que espera poder debutar con el conjunto blanquiazul en el choque de este miércoles ante el Real Valladolid en Copa del Rey.



El refuerzo en el lateral izquierdo, Daniel Lasure, todavía no sabe con seguridad si estará en condiciones de jugar pasado mañana.



El CD Tenerife ha presentado este lunes a los dos fichajes que hasta el momento ha cerrado en el mercado de invierno y que llegaron a la isla a finales de la pasada semana.



Joselu estuvo entre los dieciocho convocados en el partido de este domingo en el Heliodoro Rodríguez López ante el Girona y fue uno de los jugadores que calentaron durante la segunda parte, pero no llegó a jugar.



El delantero, que llega procedente del Real Oviedo, ha dicho que entiende “el nivel de exigencia” que ha percibido con su llegada y ha asumido el rol y la “etiqueta” de ser el delantero goleador.



“El modelo del equipo me viene como anillo al dedo y eso es importante. A ver si puedo ayudar con goles”, ha agregado.



Joselu ha dicho que, después de los últimos meses en Oviedo, “deseaba volver” a sentirse futbolista, al tiempo que ha insistido en que llega al CD Tenerife “con mucha fuerza y ganas de ganar”.



Por su parte, Daniel Lasure, lateral izquierdo cedido por el Real Zaragoza, ha relatado que se está “poniendo a punto” después de su lesión, sobre lo que ha dicho que no quiere “precipitarse”.



“Quiero disfrutar en lo personal y aportar mi granito de arena para que el equipo esté lo más arriba posible”, ha agregado.



El jugador maño ha explicado que en el mercado de invierno tuvo “varias opciones” encima de la mesa, pero “desde el primer momento” le “atrajo” la propuesta del CD Tenerife.



“Es la primera vez que salgo y es un reto muy importante; supone muchas cosas”, ha añadido.