Báez: "Me preocupa la dinámica negativa, porque parece que te acostumbras"

El jugador del Herbalife Gran Canaria Eulis Báez ha reconocido que le preocupa la mala racha de resultados de su equipo en Liga Endesa y Euroliga, porque parece que a veces el conjunto se acostumbra a ella.



El Herbalife Gran Canaria afrontará este viernes un nuevo encuentro de la competición continental, al recibir al Olimpia Milán, y el domingo se medirá en Liga a Baskonia, también en el Gran Canaria Arena.



"Venimos de sufrir una derrota frente a Joventut que fue dura, porque fue un partido que teníamos bien competido, pero ya estamos entrenando fuerte para preparar los dos partidos de este fin de semana", ha comentado en rueda de prensa.



Báez está convencido de que Olimpia Milán vendrá a ganar a su equipo el viernes, para así desquitarse de la derrota lograda por los isleños en Italia en la primera vuelta.



"Es un conjunto difícil, que tiene grandes jugadores como Mike James y Gudaitis, pero nosotros estamos necesitados, tras nuestras cinco derrotas consecutivas en la Euroliga, y debemos hacernos fuertes en casa, que es importante", ha asegurado.



El veterano ala-pívot del Gran Canaria ha dicho que su conjunto debe saber recuperarse mentalmente cuando tiene un partido de Liga menos de 48 horas después de otro de Euroliga, como sucederá este fin de semana.



"Puede ser que nos repercuta un poquito el cansancio, pero nosotros debemos intentar jugar los dos partidos al máximo nivel, y no excusarnos con que la Euroliga nos está desgastando de cara a la Liga", ha reconocido.



Báez, uno de los capitanes de la entidad, también ha sido cuestionado sobre si la plantilla está afectada por la negatividad de los resultados y del propio entorno del equipo.



"Cuando llegan los momentos claves de los partidos puede que tengamos un poco de nervios y nos falte esa sensación de saber salir hacia adelante, aunque en el día a día estamos trabajando bien y con tranquilidad. Lo que sí es cierto es que la dinámica negativa me preocupa, porque parece que te acostumbras, y eso no es bueno", ha manifestado.



El jugador es de la opinión de que su equipo no puede competir pensando únicamente en no descender.



"No podemos pensar en competir para salvarnos en la Liga, sino para ser los mejores posibles. Pensar en evitar el descenso es tener poca ambición, y nosotros solo tenemos que centrarnos en mejorar, y más aún cuando quedan tantos partidos por delante", ha afirmado.