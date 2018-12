Exigente compromiso del Iberostar Tenerife en casa ante el Baskonia

El Iberostar Tenerife afronta este sábado (18.00 horas), en el pabellón de Deportes Santiago Martín, un encuentro de máxima exigencia ante el Kirolbet Baskonia, segundo clasificado de la Liga ACB. Lo canaristas llegan en la quinta posición, pero con las mismas victorias que el noveno Divina Seguros Joventut.



Es por ello que será muy importante sumar el triunfo en casa, ya no solo por la moral que le puede dar al equipo ganar a uno de los favoritos al título de Liga, sino que podría marcar distancia ante sus rivales más directos que, al igual que los tinerfeños, buscan entrar en la Copa del Rey que se celebrará en el mes de febrero en Madrid.



Para esta cita el entrenador del equipo insular, Txus Vidorreta, mantiene la duda del escolta Thadd McFadden y de Rodrigo San Miguel, dos jugadores que no pudieron terminar el partido del pasado martes ante el Telekom Bonn, de la Liga de Campeones FIBA, por diferentes lesiones y que no han podido entrenar con normalidad estos días, y quien no estará seguro para este choque será el ala-pívot Gillet, que sigue lesionado.



Para el equipo tinerfeño no será un partido fácil. Se medirá a uno de los grandes de Europa y candidato a todo. Dispone de una de las plantillas más largas de la competición y con jugadores de mucha calidad.



El Iberostar Tenerife tendrá que salir este sábado a la cancha dispuesto a todo. Ser conscientes de que tienen que estar al 100% durante los cuarenta minutos y pensar que tiene que estar al mismo nivel que en el choque ante el Valencia Basket.



Jugar en casa debe suponer ese empujón necesario para sacar los puntos y avisar a sus rivales directos que este equipo va directo a la Copa en Madrid.