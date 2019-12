El Tenerife se hunde en Riazor

En pleno temporal futbolístico e institucional, el Deportivo estuvo a punto de cerrar el año con una pena máxima ante el Tenerife, la que transformó Suso Santana en los estertores del duelo, pero entonces, ya en el minuto 95, en la última acción, apareció la cabeza de Peru Nolaskoain en un córner para resucitar (2-1) al colista de LaLiga SmartBank.



Los coruñeses, que vuelven a respirar, pero siguen hundidos en la última plaza de Segunda, cortaron con épica final la peor sequía de triunfos de su historia, que se queda en diecinueve.



El partido llegó a estar en riesgo por el mal estado del terreno de juego como consecuencia de la lluvia (que dio una tregua) y el encuentro de Copa del Rey del miércoles entre el Bergantiños y el Sevilla, pero pudo celebrarse.



Eso sí, lejos de ser una alfombra, Riazor presentó las condiciones que se veían antaño en los campos del norte, un escenario en el que tocaba embarrarse.



Se enfangó el Deportivo, hundido en la clasificación pero afanado en despedir 2019 con el segundo triunfo de la temporada en Liga después de haber eliminado en la Copa a un Tercera (el Illueca) y con Luis César oliéndose la destitución e incluso el recambio que le espera, su amigo (y profesor) Fernando Vázquez.



En su probable último partido, propuso seis cambios respecto al equipo que había caído en Ponferrada. Sentó al capitán, Álex Bergantiños, sustituyó a los laterales y situó en la punta del ataque al venezolano Christian Santos, al que colocan en el mercado de enero.



Corría el riesgo de que los jugadores, intuyendo la despedida del entrenador, pudieran dejarse ir, pero no. Después de diecinueve partidos sin ganar, en el undécimo partido de Luis César en el equipo en Liga, el Deportivo fue a por la victoria.



Se le pudo poner de cara el partido a los trece minutos con un penalti revisado por el VAR por una mano en el límite del área. Vicandi lo vio en el monitor y decretó los once metros, distancia que a Aketxe, experto en faltas más complicadas, se le atragantó. Ortolá, que el curso pasado fue del Dépor pero solo jugó un partido de Copa, adivinó y despejó.



Los deportivistas no decayeron esta vez y en el ecuador del primer periodo recuperó Aketxe, se apoyó en Koné y el centro lo cabeceó al vuelo Christian Santos, imparable para el portero del Tenerife. Por primera vez en Liga con Luis César, el Deportivo tenía ventaja en el marcador.



Al Tenerife le costó adaptarse a Riazor. Despertó en los últimos minutos del primer periodo, pero se acercó con pocos argumentos al área de Dani Giménez, tranquilo hasta el descanso.



Los insulares apretaron más en el segundo periodo, con el césped convertido en un patatal en algunas zonas, especialmente en el área local.



Como en tantos otros encuentros, casi a la hora de juego, la zaga deportivista quedó en evidencia, pero Dani Giménez reaccionó para desviar a córner el disparo de Malbasic y nutos después volvió a salvar a su equipo ante Elliot tras un error de Bóveda.



El partido se le hizo largo al conjunto coruñés, sin fuerza, muy replegado, y corto al Tenerife, al que le negó el empate el larguero en un remate de cabeza de Dani Gómez en el 73 y que también despilfarró una ocasión clara de Bermejo en el 81.



Aún así, a falta de tres minutos, una mano de Javi Montero que revisó el VAR y que Vicandi no había señalado, sirvió en bandeja la igualada al Tenerife, un regalo que Suso Santana no desperdició desde el punto de penalti.



Era una pena máxima para el Deportivo y una satisfacción a medias para el Tenerife en el cierre de 2019, pero entonces emergió Peru Nolaskoain en el último lance del choque, un saque de esquina, y los locales se dieron, al fin, una alegría.

DEPORTIVO 2 (1)

TENERIFE 1 (0)

DEPORTIVO: Dani Giménez; Bóveda, Lampropoulos, Montero, Salva Ruiz (Luis Ruiz. m.72); Aketxe, Peru Nolaskoain, Vicente Gómez; Mollejo (Bergantiños, m.83), Christian Santos y Koné (Jovanovic, m.66).

TENERIFE: Ortolá; Luis Pérez, Alberto Jiménez, Carlos Ruiz, Álex Muñoz; Luis Milla, Aitor Sanz; Naranjo (Dani Gómez, m.46), Javi Alonso (Elliot, m.62), Álex Bermejo; y Filip Malbasic (Suso Santana, m.77).

ÁRBITRO: Vicandi Garrido, del Comité Vasco. Mostró amarilla a Christian Santos (m.42), Lampropoulos (m.62), Vicente Gómez (m.82) y Montero (m.92) del Deportivo; y a Luis Pérez (m.73), del Tenerife.

GOLES: 1-0, M. 21: Christian Santos. 1-1, M.88: Suso Santana, de penalti. 2-1, M.95: Nolaskoain.

INCIDENCIAS: Riazor.