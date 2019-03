Mel inflige primera derrota al Dépor en casa con gol de Aythami (0-1)

El exdeportivista Aythami Artiles infligió al Deportivo (0-1) su primera derrota de la temporada en el estadio Abanca-Riazor con un tanto a falta de cuatro minutos que permitió a su técnico, Pepe Mel, debutar con triunfo en el campo del equipo al que entrenó hasta hace algo más de un año.



Los canarios aprovecharon la expulsión de Edu Expósito cuando quedaban siete minutos para superar a los deportivistas, que agravan su situación y encadenan cuatro partidos sin ganar en casa y seis tropiezos en los últimos ocho partidos delante de sus aficionados.



En su debut en el banquillo de la UD Las Palmas, Pepe Mel introdujo cuatro cambios, tres de ellos obligados, en un once al que regresaron Aythami Artiles, David García, Momo y Araujo y del que se cayeron Cala (sancionado), Mantovani, Peñalba y Fidel.



Los canarios dejaron pronto claro cuáles eran sus intenciones: presión alta y buscar en ataque a Rubén Castro y Araujo, que tardó poco más de doce segundos en probar a Dani Giménez con un disparo desde la frontal que atajó con seguridad el portero del Deportivo.



El técnico blanquiazul, Natxo González, también hizo cambios con la entrada de Vicente Gómez, Eneko Bóveda y Pedro Sánchez en la alineación, Álex Bergantiños en la grada y David Simón y el argentino Fede Cartabia en el banquillo.



El Deportivo dispuso de su ocasión más clara a los ocho minutos en una falta que ejecutó Pedro Sánchez y cabeceó Domingos Duarte demasiado centrado, lo que permitió a Raúl Lizoain despejar el esférico.



Los deportivistas apenas se asomaron por el área del conjunto canario y las escasas acciones ofensivas que produjeron en el primer periodo llegaron con lanzamientos desde la frontal de Edu Expósito (min.25) y Pedro Sánchez (min.43), que salieron desviados, mismo camino que llevó un disparo de Araujo a la media hora de juego.



El Deportivo se atascó incluso más en el segundo periodo, hasta el punto de desaparecer del partido, y Las Palmas le avisó con un cabezazo de Rubén Castro (min.60), a centro de David Timor, que se marchó fuera y un disparo de Álvaro Lemos a media distancia que atajó Dani Giménez.



Natxo González trató de reactivar a los locales con la entrada de Fede Cartabia por Matías Nahuel y Borja Valle por Pedro Sánchez y, a la vista de que la reacción no surgía, se la jugó con un cambio mucho más ambicioso: un delantero, el venezolano Christian Santos, por un centrocampista, Pedro Mosquera.



Instantes después, el Deportivo se quedó con diez por la roja directa que vio Edu Expósito por una entrada por detrás a Maikel Mesa y Dani Giménez voló para despejar el lanzamiento de falta de Timor.



Fue el preludio del gol de los canarios, obra del exdeportivista Aythami Artiles, que disparó ajustado a la derecha del portero blanquiazul y lo celebró por todo lo alto a cuatro minutos para la conclusión del choque.







- Ficha técnica:



0 - RC Deportivo: Dani Giménez; Bóveda, Domingos, Marí, Caballo; Mosquera (Christian Santos, min.81), Vicente Gómez; Pedro Sánchez (Borja Valle, min.74), Edu Expósito, Matías Nahuel (Fede Cartabia, min.68); y Quique González.



1 - UD Las Palmas: Raúl; Lemos, Aythami, David, De la Bella; Blum (Eric Curbelo, min.57), Galarreta, Timor, Momo (Fidel, min.76); Araujo (Maikel Mesa, min.70) y Rubén Castro.



Gol: 0-1, min.86: Aythami.



Árbitro: De la Fuente Ramos, del comité castellano-leonés. Expulsó al jugador del Deportivo Edu Expósito (min.83). Amonestó a Pablo Marí (min.23), Pedro Sánchez (min.55) y Caballo (min.80), del conjunto gallego; y a Ruiz de Galarreta (min.75), Eric Curbelo (min.82) y a Fidel (min.89), de Las Palmas.



Incidencias: Partido de la vigésima novena jornada de Segunda División disputado en el Estadio Abanca-Riazor ante 16.244 aficionados.