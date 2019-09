Pepe Mel: “Es curioso que ahora Pedri sea imprescindible”

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha manifestado que le resulta "curioso" que el juvenil Pedri, baja para el partido de este sábado ante el Almería por estar con la selección española sub'18, "se convierta ahora en imprescindible", pero lo suplirá "de otra forma", con un jugador de distintas características.

El técnico del equipo amarillo, principal valedor de la puesta de largo en el fútbol profesional de este futbolista de 16 años que ha sido contratado por el FC Barcelona para la temporada 2020-2021, entiende que la novedad de su ausencia se trate, pese a todo, "de una buena noticia para el fútbol base de la Unión Deportiva".

Mel no prevé cambiar el dibujo táctico que mejor le ha funcionado, pero sí admite que suplirán la baja obligada del juvenil tinerfeño "con un jugador de características diferentes", y que no podrá ser Jonathan Viera, a quien el Beijing Guoan de China no ha dado el permiso médico para reaparecer tras su contusión costal.

El preparador madrileño, además, anuncia que hará uso de toda la plantilla durante las próximas semanas, en las que se acumularán los compromisos de LaLiga SmartBank.

"Tenemos un mes tremendo, de muchos partidos seguidos, y todos tendrán su oportunidad. Las plantillas están para utilizarlas, hay que ver cuándo y cómo movemos las fichas", ha asegurado en la rueda de prensa previa al choque ante el Almería.

Del rival andaluz, invicto en las cuatro primeras jornadas, Mel ha elogiado todas sus líneas, y ha destacado que ha "cambiado mucho" desde que se enfrentaron el pasado 2 de agosto en Marbella durante la pretemporada, con 1-1 como resultado final.

"Es un equipo que ha arrancado muy bien, en resultados y sensaciones, y están con la ilusión de que les ha entrado mucho dinero, y demostrando que aspiran a ascender", ha destacado.

Las Palmas, por el contrario, no conoce aún la victoria -una derrota inicial y después tres empates seguidos-, pero Mel recuerda que el equipo es "joven" y poco a poco "va a madurar", porque acaban de plantar "una semilla para crecer".

A pesar de ese planteamiento a medio o largo plazo, el preparador madrileño reconoce que el fútbol "vive de los resultados", y en ese sentido su equipo sigue sin ganar tras un mes de liga.

"Esto no es una carrera de 100 metros, estoy formando un equipo que me dure en una maratón, para llegar al mes de abril, que es cuando se juegan las cosas, pero no soy tonto y sé que los resultados te mantienen o te echan de los puestos", ha admitido.

En todo caso, Mel confía en que ante el Almería llegue el primer triunfo del curso, y sobre todo que su equipo, como en los anteriores choques ante Huesca (0-1), Málaga (1-1), Racing de Santander (2-2) y Tenerife (0-0), "compita, demuestre que tiene carácter, y siempre esté cerca de lograr la victoria".