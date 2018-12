Terapéutico choque entre el Lugo y la Unión Deportiva Las Palmas

El CD Lugo, con mejores sensaciones que resultados, y la UD Las Palmas, inmerso en un bache de juego y resultados, enfrentan sus malas dinámicas este domingo en el Anxo Carro. La UD Las Palmas intentará enderezar su mala racha de resultados, con una sola victoria en los últimos diez partidos, en el tercer intento de Paco Herrera para hacer reaccionar a un equipo amarillo que no está cumpliendo las expectativas creadas.



El técnico catalán insiste en que ha heredado una gran plantilla pero no un equipo que funcione como tal, aunque sigue convencido de que al final logrará su propósito, si bien la distancia en puntos con los puestos de ascenso directo -ocho antes de empezar esta decimoséptima jornada- comienza a ser importante.



A una semana del esperado derbi canario contra el Tenerife, el conjunto amarillo está obligado a ganar en el Anxo Carro para recobrar la confianza perdida.



Herrera no puede contar con el guardameta titular Raúl Fernández, lesionado en el anterior partido en casa ante el Real Oviedo, por lo que el grancanario Nauzet Pérez, como hizo ante los carbayones, estará bajo los palos.



Se da la circunstancia de que en el banquillo, como suplente, estará el segundo portero del filial, el andaluz Álvaro Vallés, al haber sido sancionado esta semana el valenciano Josep Martínez, habitual titular de Las Palmas Atlético.



Herrera recupera para el lateral derecho precisamente a un exjugador del Lugo, Álvaro Lemos, quien regresará tras cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas, por lo que David García pasará a jugar como central, su demarcación natural, junto al andaluz Juan Cala, y en el lateral zurdo repetirá Dani Castellano.



En el centro del campo se esperan novedades, aunque el entrenador catalán no ha querido dar pistas. Entre ellas está la posible presencia de Íñigo Ruiz de Galarreta y del alemán Danny Blum como titulares, quienes sustituirían a Tana y Maikel Mesa.

Los lucenses, que solo han ganado uno de sus últimos ocho partidos oficiales, regresan a su estadio después de haber sido apeados de la Copa del Rey por el Levante el pasado jueves, mientras que los canarios llevan seis jornadas sin ganar y un triunfo en los diez partidos más recientes.



El técnico rojiblanco, el ex de Las Palmas Alberto Monteagudo, rotó al equipo en la Copa del Rey para intentar no pagar el esfuerzo tres días después en LaLiga 1/2/3, en la que alcanzó la decimoséptima jornada con solo un punto de ventaja respecto a las posiciones de descenso.



Los locales presentan las bajas de Carlos Pita, Serge Leuko y Borja San Emeterio y, además, arrastran molestias Guille Donoso, Miguel Vieira, Josete Malagón, con un pequeño problema en la espalda, y Luis Ruiz, con una distensión en la rodilla izquierda.



Lo más probable es que el preparador del Lugo repita, en líneas generales, su última alineación liguera y que solo repitan respecto a la Copa del Rey, como mucho, Miguel Vieira y Kravets.