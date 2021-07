El Cabildo de Tenerife agiliza las obras para del Heliodoro

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha asegurado hoy durante la visita al Heliodoro que la corporación insular "está agilizando la tramitación de los expedientes para que el estadio cuente en tiempo y forma con la nueva iluminación que exige LaLiga, y conseguir así que esté lista en el mes de septiembre".

Martín estuvo acompañado del presidente de CD Tenerife, Miguel Concepción, la vicepresidenta segunda, Milagros Luis Brito, la consejera de Deportes, Concepción Rivero, y la directora insular de Deportes, Laura Castro.

Martin reiteró el compromiso del Cabildo para que las obras estén a tiempo y ha comprobado in situ que van en el ritmo previsto, "la empresa está dispuesta incluso a doblar los turnos para explicado cumplir con los plazos y las obras de seguridad y luminarias del Estadio".

El presidente explica que "nunca antes se había actuado en estas zonas donde estamos trabajando ahora, y desde el Cabildo se ha hecho un esfuerzo enorme, no solo con estas dos actuaciones y agilizando toda la tramitación de los expedientes que han finalizado en tiempo récord sino además, reforzando el tratamiento de los pilares que soportan las luces del campo y otras actuaciones que se han ido realizando en el estadio como reparación de tuberías, transformador eléctrico y otras en materia de seguridad”.

El presidente explica que estamos previendo no solo la iluminación aprobada por la liga de fútbol profesional sino que hemos aprovechado para hacer dos actuaciones más: reforzar la estructura que sostiene esos focos, que no habían tenido nunca mantenimiento y que tenemos que tratar para garantizar la seguridad de las personas que están en el estadio, y además las dejamos preparadas para que en el futuro no haya que hacer nuevas obras para que el equipo, desde que pueda subir a Primera, ya tenga adaptada esas luminarias para poder dar el servicio y evitar tener que volver a desmontarlo todo”.

Desde la llegada al Gobierno insular “se han mantenido reuniones periódicas con el CD Tenerife con el objetivo de trazar una óptima coordinación de cara a las obras denominada “Reparaciones de pasillos, cerrajería y gradas de herradura y anfiteatro en el Estadio Heliodoro Rodríguez López” y el proyecto de instalación eléctrica para nuevos equipos de iluminación en el Estadio, lo que suponen en total 2´5 millones de euros de inversión”.

Martín añade que “de lo que se trata ahora, una vez finalizados los procedimientos administrativos, es que la ejecución sea lo más eficiente posible para no perjudicar al CD Tenerife y a sus aficionados. Se ha está negociando con LaLiga la posibilidad de que los primeros encuentros que se celebren en casa se desarrollen en horario en el que se pueda aprovechar la luz solar”.

Entiende el presidente que “para el Cabildo ha sido una prioridad el Estadio Heliodoro Rodríguez López, que es la casa de todos los tinerfeños y tinerfeñas, y por eso se ha realizado una inversión de 2,5 millones de euros en estas actuaciones. Todos estamos deseando que vuelva la competición con público en nuestra casa y trabajaremos con absoluta coordinación en estos meses para que así sea”.

Concepción Rivero indica que "el Cabildo trabaja denodadamente desde hace meses para llevar a cabo esta actuación en el recinto deportivo más grande la isla". A lo que añade que "el Heliodoro Rodríguez López necesitaba mucho cariño porque desde que se remodelara en 1986 no se había realizado un mantenimiento continuo".

Por su parte, Miguel Concepción agradeció el esfuerzo que se está realizando para completar las obras: "Todas las partes están coordinadas para cumplir con los requisitos que nos pauta LaLiga al comienzo de temporada. La próxima campaña será diferente y especial ya que supondrá el regreso de nuestros aficionados al Heliodoro Rodríguez López para animar de nuevo en persona a su equipo y volver a estar cerca del conjunto blanquiazul", indicó el máximo dirigente tinerfeñista.