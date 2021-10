Carla Suárez: "Despedida en Wimbledon fue muy bonita, no la habría imaginado"

Cara Suárez (Las Palmas, 1988) ha decidido postergar una retirada que ya tenía decidida para dar sus últimos raquetazos al servicio de España en la Billie Jean King Cup. EFE ha hablado con ella antes de esa cita y coincidiendo con la presentación de la campaña de Ausonia #Voluntariasdeminutos, que busca luchar y prevenir el cáncer de mama.

Carla Suárez, en el equipo español para la Billie Jean King Cup

Pregunta: ¿Qué le ha animado a volver?

Respuesta: En todo momento he estado en contacto con la capitana. Ella sabía que el US Open iba a ser mi último torneo pero ella sabía que me quedaba la espinita de no haber podido jugar las finales de la Billie Jean King Cup, que el año pasado nos cancelaron. Le dije que yo iba a estar disponible si me necesitaba y así ha sido. Ha decidido meterme en el equipo y ahora quiero aportar experiencia a mis compañeras.

P: ¿Cómo ha sido física y mentalmente ese proceso de retornar?

R: Me he tenido que poner un poco más las pilas físicamente porque mentalmente el chip se cambia muy rápido. Me ha costado físicamente un poquito más, no solo por este tiempo sino por lo pasado ya que mi cuerpo ha cambiado un poco. Tengo muchas ganas de llegar al cien por cien.

P: Va a coincidir con las nuevas generaciones del tenis femenino español. ¿Cómo las ve?

R: De forma muy positiva. Son jóvenes pero vienen pisando fuerte, jugando agresivas y valientes. Han pegado un cambio tremendo este último año y tengo ganas de compartir momentos con ellas. En los Juegos lo pasamos muy bien rindiendo al cien por cien. De nuevo tengo ganas de compartir esa última semana en Praga con ellas.

P: ¿Se replantearía volver a agarrar una raqueta después de esto?

R: No. Este es el punto final a todo. Así lo tengo decidido y así va a ser.

P: ¿Está satisfecha por cómo fue su vuelta después de la enfermedad?

R: La verdad es que este 2021 lo he disfrutado muchísimo, he tenido la oportunidad de jugar en los torneos grandes. Siento la satisfacción personal de haber entrenado, de haber trabajado un poco para estar a cierto nivel en Roland Garros, en Wimbledon. Mi intención no era solo llegar sino competir con las mejores del mundo. Lo pude conseguir.

P: Además ha recibido el cariño en pistas míticas, se ha ido entre aplausos y con el reconocimiento del público. ¿Vale tanto como un trofeo?

R: Sí. La despedida que tuve en Wimbledon fue muy bonita, nunca la hubiera imaginado así. Agradecida por todo lo vivido, también porque la organización optara por ponerme en pistas grandes. En Wimbledon se dio todo contra Barty, lo disfruté muchísimo. El esfuerzo de los meses anteriores valió la pena.

P: ¿Con qué partido se queda de su carrera?

R: Puedo elegir entre muchos pero la primera edición que jugué en Roland Garros en el 2008, pasando la previa y pudiendo jugar en la pista central en segunda ronda con Mauresmo, llegando a cuartos... quizás fue donde me di a conocer. Si tuviera que elegir un torneo, diría ese.

P: ¿Cómo vive todo lo que está sucediendo en su tierra, en La Palma?

R: Es una desgracia tremenda porque hay gente que lo ha perdido todo de la noche a la mañana. Simplemente mandar mucha fuerza, muchos ánimos. Sé que es difícil porque muchas veces solo las palabras no hacen nada, lo sé de sobra. Pero todo lo que podamos hacer, colaborar, ayudar... es una auténtica desgracia.

P: La sociedad española está yendo más allá de las palabras, se está volcando.

R: Tiene que ser eso, volcarnos en ayuda. Comida, ayuda económica, ropa... muchos no solo han perdido la casa sino también sus fuentes de ingresos, cosas muy importantes con las que se ganaban la vida. Perderlo todo es bastante duro.