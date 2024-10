Carrión se juega su crédito antes de que pare la Liga

La UD Las Palmas, con su entrenador Luis Carrión discutido, recibe al Celta con el propósito de poner fin a su mala racha de resultados y celebrar una primera victoria que le saque del último puesto de la clasificación, mientras que el conjunto vigués quiere reencontrarse con el triunfo tras tres partidos sin ganar.

El conjunto grancanario repite cada jornada los mismos errores defensivos que le están condenando, sin que su técnico catalán logre poner remedio a la situación. Después de este encuentro, ante el parón por selecciones, Las Palmas no volverá a jugar hasta el lunes 21, en la visita al Valencia, por lo que los dieciséis días sin partido pueden hacerse muy largos en caso de un nuevo tropiezo este sábado ante el equipo celeste.

Carrión ha probado ya tres sistemas distintos en las ocho jornadas disputadas, pero no ha dado con la tecla, a pesar de la bocanada de aire fresco que ha supuesto la llegada de los jóvenes portugueses Dário Essugo y Fábio Silva. La derrota del lunes pasado en Villarreal (3-1) fue un ejemplo más de la debilidad defensiva de un equipo insular que ya es el segundo más goleado, después del Valladolid, penúltimo clasificado.

El entrenador catalán volverá a tener las bajas de los lesionados Jasper Cillessen, Marvin Park y Mika Mármol, mientras que apura para recuperar a McKenna y Sandro. Así que endrá que seguir buscando su once inicial ideal en el que parecen no entrar otros futbolistas con los que apenas cuenta, como Iván Gil, Manu Fuster, Pejiño o Marc Cardona.

Con más fútbol que puntos en las últimas jornadas, el Celta necesita frenar su caída para evitar la primera crisis de la era Claudio Giráldez. Hasta ahora, el joven técnico gallego siempre ha remado con el viento a favor. Incluso estadísticamente tiene uno de los mejores registros de las últimas décadas, ya que si gana en el estadio insular sumará 30 puntos en 19 jornadas, una marca que en el equipo celeste solo consiguieron Miguel Ángel Lotina y Fernando Vázquez en este siglo.

El impacto de Giráldez está siendo brutal, tanto por su decidida apuesta por la cantera como por el rendimiento del equipo. Pero la realidad también dice que su Celta nunca encadenó tres jornadas sin ganar hasta que empató el pasado domingo con el Girona en Balaídos; o que sigue sin puntuar a domicilio tras caer en los campos de Villarreal, Osasuna y Athletic Club.

Por ello, el choque de mañana es tan importante. Primero porque perder sería resucitar a un rival directo en la pelea por eludir el descenso; y segundo porque el equipo se marcharía al segundo parón liguero con una sola victoria en sus últimos siete partidos.

Giráldez ha vuelto a esconder sus cartas. El técnico gallego, que pierde por lesión al brasileño Jailson, aún no ha repetido alineación y parece muy difícil que lo haga en el estadio Gran Canaria, donde Starfelt, Hugo Álvarez, Fran Beltrán y Aspas recuperarán la titularidad tras descansar ante el Girona. El once podría ser muy parecido al que arrancó ante el Atlético, con la novedad de Mingueza que no jugó ese día por lesión.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Horkas; Álex Suárez, Herzog, Álex Muñoz, Benito; Januzaj, Essugo, Kirian, Moleiro; Fábio Silva, McBurnie.

RC Celta: Guaita; Manquillo, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Beltrán, Sotelo, Hugo Álvarez; Aspas, Williot, Borja Iglesias.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité de Cantabria).

Hora: 18.30 peninsular (17.30 en Canarias).