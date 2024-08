Kirian: “Es un orgullo ser el primer capitán en el 75 aniversario del club”

El futbolista de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez ha manifestado que es un “orgullo” ser el primer capitán del equipo amarillo en el 75 aniversario de la fundación de la entidad, que se conmemora este jueves, 22 de agosto.

El centrocampista tinerfeño ha dicho en una rueda de prensa que es “un día especial para el club, para todos los seguidores y para nosotros, que estamos dentro”.

En una fecha tan especial se le ha preguntado por quién ha sido, en su opinión, el mejor jugador de la historia de la UD Las Palmas, y ha asegurado que de los futbolistas que él ha visto, y con los que ha tenido la oportunidad de compartir vestuario, es “Jonathan Viera, porque sin duda era el mejor, aunque es cierto que ha habido muy buenos jugadores históricos”, pero que no tuvo la oportunidad de conocer.

De cara al segundo partido liguero, el próximo domingo en Leganés, Kirian cree que deben intentar frenar las “transiciones rápidas” que prevé del equipo madrileño, recién ascendido a LaLiga EA Sports, un aspecto del juego que les pasó factura en el estreno del pasado viernes en casa ante el Sevilla (2-2).

“Estamos en un periodo de adaptación, de ir viendo la idea que tiene el entrenador y de mostrarla en el campo”, ha puntualizado.

Ese nuevo sistema que ha implantado el nuevo técnico, Luis Carrión, es, a juicio de Kirian, “muy similar” al que utilizó García Pimienta las últimas temporadas, pero con el matiz de que ahora intentan ser “más verticales y sacar centros al área, mientras estemos bien posicionados atrás”.

El futbolista de Candelaria ha añadido que no deben ser “ni tan locos, ni tan conservadores”, y sí buscar un punto de equilibrio “lo antes posible para ver la UD Las Palmas que quiere Carrión”.

Con el nuevo dibujo, Kirian es ahora un pivote “más posicional, más retrasado”, del que nace el juego, y por ello tiene menos llegada al área rival.

Aún así, ante el Sevilla pisó el área para poner un centro que finalmente el defensa visitante Nianzou introdujo en su portería ante la llegada del internacional escocés McBurnie.

“Antes era un mediapunta de carácter poco trabajador, de último pase, de llegada al área y golpeo, y cada vez ha ido dando ese pasito atrás, me he ido reconvirtiendo y dentro de lo malo, me he ido adaptando, pero me encanta descolgarme y lo intentaré seguir haciendo”, ha explicado.

Sí reconoce que para este nuevo proyecto ha habido muchos fichajes, pero se atreve a asegurar que “probablemente sea de las mejores plantillas que hemos tenido en los últimos años, a nivel competitivo, entre nosotros, y en calidad técnica”.

Hay futbolistas, sin embargo, que no cuentan para el nuevo proyecto, como Enrique Clemente y Sory Kaba, a los que se busca destino, y un caso particular es el del guardameta Álvaro Valles, con un acuerdo cerrado con el Betis, pero el club grancanario no ha llegado a un entendimiento con el club verdiblanco para su traspaso, y si no se produce, dejará un año sin jugar al portero sevillano, hasta que venza su contrato en junio de 2025.

Kirian, como capitán, sostiene que “si el club ha decidido que no tiene que jugar, porque o renueva, o pasa directamente a la grada, es una decisión en la que no podemos entrar”, aunque recalca que tiene una gran relación con Valles porque sus carreras, desde filiales, han ido de la mano.