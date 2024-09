Marino y Arucas concluyen la tercera jornada con pleno de victorias

La tercera jornada del grupo canario de Tercera concluye con el Marino liderando la tabla junto al Arucas, gracias a su pleno de victorias. Por contra, el Mensajero abandona la zona de descenso al sumar sus primeros tres puntos ante el Santa Úrsula, que ocupa la última posición sin puntos en su casillero, al igual que el Estrella.

El Marino logró una victoria a la épica en el derbi sureño ante el Buzanada (2-0). El choque transcurrió con ligero dominio marinista, aunque con las ocasiones repartidas en ambos lados de la portería, sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, apareció Balaid en el minuto 94 para darle al equipo de Los Cristianos un triunfo que Lie agrandó en la acción posterior.

El técnico marinista, Willy Barroso, afirma que alcanzar el liderato cuando el 0-0 parecía inevitable “sabe mejor” al ser un triunfo que “no te esperas”, y opina que la victoria es un premio a “la insistencia”. Además, reconoce que vienen de “sufrir bastante” en las últimas tres temporadas, pero cree que encontrarse en lo más alto es “bueno” porque les permite alejarse de “los de abajo” a la vez que ayuda a “ganar confianza”, asegurando también que solo piensa en ir “sumando puntos”.

También en lo alto de la tabla se encuentra el Arucas, que ante el Herbania, equipo que marca la zona de salvación con dos puntos, logró su tercer triunfo gracias al gol de Santi Salgado. Los aruquenses han vencido todos sus duelos con idéntico resultado de 1-0, lo que les convierte a su vez en el único equipo de la categoría que aún no sabe lo que es recibir un gol.

El entrenador del equipo grancanario, Juan Germán Jiménez, cree que el no sumar ningún tanto en contra es algo “anecdótico”, puesto que piensa que “la solidez defensiva” no es una de “las fortalezas” del Arucas, aunque sí reconoce que no encajar les ha ayudado a sumar victorias. A su vez, resta importancia al liderato al existir equipos con “aspiraciones mayores”, pero asegura que los suyos pelearán “hasta el final” y están preparados para competir en posiciones de la tabla menos cómodas.

El Lanzarote sigue sin perder, aunque cosechó su primer empate en el derbi ante el San Bartolomé, que marca la zona de descenso con dos puntos, mientras que el San Fernando y Las Palmas Atlético, también invictos aunque en una situación clasificatoria favorable para los amarillos, igualaron en un partido en el que Joni y Carlos hicieron los goles de sus respectivos equipos (1-1). Por su parte, el otro empate de la jornada lo protagonizaron el Unión Viera y el Tamaraceite (1-1), siendo Néstor y Jerobe los goleadores.

La zona de playoff la completa el Villa Santa Brígida con seis puntos, los tres últimos conseguidos ante el Ibarra (4-1) con goles de Romero, Óliver y Abraham por partida doble, mientras que Marcos Marrero hizo el gol del honor para los tinerfeños. Con misma puntuación que los satauteños se encuentra el San Miguel, que venció en el duelo de recién ascendidos ante Los Llanos (3-1) con goles de Muni, Ale Cruz y Lucas Acosta en propia puerta, mientras que Bolaños anotaba para los palmeros, que llegaban a la cita tras lograr su primer triunfo una semana antes.

También con seis puntos se encuentra el Panadería Pulido tras encadenar su segunda victoria consecutiva, la primera lejos de La Vega de San Mateo, gracias a los goles de Ale Gemelo y Zion ante un Estrella que logró recortar distancias en el descuento por medio de Fabio (1-2), pero que sigue sin puntuar. Por su parte, el Mensajero abandonó la zona baja de la tabla al conseguir sus primeros tres puntos del curso ante otro equipo que no había puntuado, el Santa Úrsula (2-0), siendo Gabri y Cristian Abreu los autores de los tantos mensajeristas.