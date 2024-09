Mauro Pérez confiesa que como aficionado también se manifestaría contra el CD Tenerife

El director deportivo del CD Tenerife, Mauro Pérez, ha asegurado que entiende la manifestación que varias peñas han previsto para la semana próxima como protesta por el modelo de gestión del club, y preguntado si en caso de ser un aficionado más acudiría a la misma, ha respondido con un escueto pero tajante “sí”.

Varios colectivos de animación del conjunto blanquiazul se manifestarán a las doce del mediodía del domingo 22 en los aledaños del estadio Heliodoro Rodríguez López, una hora antes del partido Tenerife-Sporting de Gijón, como señal de protesta por las decisiones del máximo accionista de la entidad, el empresario madrileño José Miguel Garrido.

En la presentación del jugador colombiano Marlos Moreno, el director deportivo ha reconocido que está preocupado por la situación del equipo, último clasificado de LaLiga Hypermotion con un solo punto de doce posibles.

El entorno “no es el más favorable”, ha reconocido, pero ha añadido que no quiere que sea una excusa para los jugadores, a los que pide “dar un paso más y rendir mejor”, después de cometer “errores individuales y tácticos” en la última derrota ante el Racing de Santander, el pasado viernes (0-1).

Preguntado por el modelo de gestión del club, que encabeza desde la distancia el empresario madrileño José Miguel Garrido, el dirigente blanquiazul ha dicho que es “la manera de trabajar que hay ahora y tenemos que adaptarnos, me podrá gustar más o menos, pero es la que es”, ha explicado.

A su juicio, la afición del Tenerife “merece todos los respetos, y si entiende que hay algo que no se está haciendo bien y se quiere manifestar, por mí perfecto, tiene todo mi apoyo porque algo de razón debe tener”.

Posteriormente, cuestionado por si en caso de ser un aficionado más, y no tener el actual cargo, acudiría a esa manifestación para protestar por el actual modelo de gestión del club, Mauro Pérez ha respondido con un concluyente "sí", aunque ha aclarado que en ningún momento se ha planteado dimitir. "Si dimito y no aceptan la dimisión, tengo que seguir, y para romper mi contrato tengo que pagar una cláusula; o pago para irme o me tienen que pagar para que me vaya", ha subrayado el dirigente tinerfeño.