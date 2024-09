Garrido asegura que “no estaba al tanto” de la manifestación en su contra

El máximo accionista del CD Tenerife, Miguel Garrido, aclaró este martes durante una entrevista en Canarias Radio La Autonómica que “no estaba al tanto” de la manifestación que la afición blanquiazul prepara para el próximo domingo 22 de septiembre en la previa del choque ante el Sporting de Gijón. Asegura Garrido que manifestarse “no ayuda” a que el equipo gane al conjunto asturiano.

Durante la larga conversación mantenida con los periodistas Juanjo Toledo y Joaquín González, Garrido no esquivó ninguna respuesta en la extensa lista de asuntos que se le plantearon: venta de su paquete de acciones, trayectoria del primer equipo en el primer mes de competición o el posible traspaso de Álex Corredera, entre otros.

Manifestación en su contra. “No estaba al tanto, pero respeto esas situaciones y demostraciones, todo aquel que quiera hacerlo puede hacerlo, siempre desde el respeto. Yo me preguntaría si eso ayuda a que el equipo gane al Sporting, al aficionado del Tenerife le importa sumar puntos. Creo que eso no ayuda y no soluciona nada”.

“Yo soy el líder de un grupo de accionistas, que decidimos hacer esto juntos desde el tinerfeñismo, las responsabilidades de cada uno están marcados desde el primer día y eso no ha cambiado. Tenemos un presidente, un director deportivo, un director de cantera, trabajadores del club y jugadores que son tinerfeños y tinerfeñistas, lo hemos hecho en esa dirección y yo he participado como máximo accionista en esa estructura, lo único que ha cambiado es la actitud de algunos que no están de acuerdo con los cambios. El año pasado cuando íbamos líderes no había ninguna manifestación y todo funcionaba exactamente igual. Cada uno elige manifestarse contra quien cree conveniente”.

Posible venta de sus acciones. “Si a mí me hacen una oferta que me interese la estudio, pero nadie ha hecho ninguna oferta, con Rayco García tengo una relación excelente pero tampoco he recibido una oferta suya. Cuando tenga una oferta por mis acciones encima de la mesa estudiaré si las vendo o no. Desde que he venido no he hecho más que aportar mi dinero al CD Tenerife, soy quien más patrimonio ha invertido en el club, vengo a consolidar un proyecto y a colaborar con la gente de aquí”.

Situación del primer equipo. “Estoy preocupado y fastidiado por el inicio, aunque creo que deberíamos llevar algún punto más, deberíamos hacer más cosas para salir en los próximos partidos de esta situación. tengo gran confianza en la plantilla. Estamos donde estamos por nuestros propios errores, no por acierto de los contrarios. En el momento que seamos más sólidos defensivamente y dejemos una puerta a cero seguiremos creciendo”.

Confianza en Óscar Cano. “Nadie tiene un crédito ilimitado en el fútbol, son las circunstancias y los resultados lo que se analiza, buscamos dar estabilidad, aquí hay profesionales y atendemos a sus decisiones. El crédito del entrenador no viene de cuatro o cinco partidos, y yo solamente pienso en ganar en Éibar.”

Paulino Rivero. “Es un presidente tinerfeñista hasta la muerte, nos representa a todos, hablo con él todas las semanas y él sabe perfectamente cómo funcionan las cosas, cualquier aportación para mejorar la estudiamos juntos”.

Objetivo actual. “Tengo plena confianza en la plantilla, conozco su implicación. Va a ser un año muy complicado porque esta liga es muy competitiva, pero estoy convencido de que los jugadores darán un paso al frente y sacarán la situación adelante como lo han hecho en otras circunstancias, este equipo peleará por ganar cada partido, aunque mi único objetivo es ganar al Éibar”.

Traspaso de Álex Corredera. “La información que yo tengo no es oficial, es una pregunta para el director deportivo [Mauro Pérez], pero las circunstancias de cada jugador son individuales, cuando un jugador pide salir de un equipo y cree que hay una oportunidad para él en otro sitio que le va a permitir crecer personal y profesionalmente, y además ha dado un rendimiento y ha mostrado un comportamiento excelente, esa petición hay que escucharla. La dirección deportiva, en base a eso, se junta con el cuerpo técnico y toma una decisión”.

Fichaje fallido de Joni Montiel. “Yo participo donde se me requiere dentro de mis capacidades, el presidente del Rayo Vallecano tiene mi respeto y el club también, pero hay una cláusula que hipoteca al CD Tenerife eternamente y eso escapa de la negociación deportiva, ni el consejo de administración ni los accionistas lo pueden permitir, no llegamos a un acuerdo porque para el club no era aceptable”.

Polémicas en redes sociales. “Estoy en contra de redes sociales que actúan sin estar identificados, insultando, sin saber quién está escribiendo, importancia a eso le doy cero. Una cuenta falsa dice que yo tengo cuenta falsa, el que se crea eso vive en una vida paralela. No necesito redes sociales, ya me reúno con las peñas y con todo el que quiere saber más sobre mí, y no tengo problema en reconocer errores, siempre estoy disponible cuando me llaman”.