Mel apuesta por que el Tenerife defienda “hacia adelante”

El nuevo entrenador del CD Tenerife, Pepe Mel, ha manifestado este martes en su presentación oficial el deseo de que su equipo defienda “hacia adelante”, recupere la confianza perdida y sea “protagonista” en los partidos, así como por un “relevo generacional”, con una apuesta por los jugadores de la cantera de cara al futuro.

El técnico madrileño no solo ha dado su opinión sobre la actual plantilla, en la que ha elogiado a Dylan Perera, ahora lesionado, “un jugador fantástico”, según ha dicho, sino que incluso ha adelantado alguna noticia, como que el delantero Ángel Rodríguez está lesionado para varias semanas, por lo que será baja el próximo domingo ante el Sporting de Gijón en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Mel ha dicho durante la rueda de prensa que, como ha hecho durante su larga carrera como entrenador, mirará hacia la cantera, donde considera que es muy importante “el sentimiento de pertenencia”, y ha recordado que en su anterior etapa con el Tenerife, en 2001, hizo debutar en Primera División a jugadores como Acorán y Vitolo.

Después de un solo punto sumado en cinco jornadas en LaLiga Hypermotion, el nuevo entrenador del Tenerife se ha encontrado a un vestuario con la confianza mermada, que intentará recuperar, pero le ha dicho a los futbolistas que muchos de ellos son “experimentados” y deben saber que lo importante es “ganar el domingo al Sporting”, y tienen que estar “preparados” para ello.

Mel asegura que la cantera canaria tiene “un potencial increíble”, que hay que “saber trabajar”, y los técnicos de la casa ya le han puesto nombres sobre la mesa “que iremos viendo”, aunque no descarta que el club incorpore a un centrocampista, porque detecta una carencia en esa zona, aunque recela del mercado de jugadores libres, y también del plazo de invierno que se abrirá en enero de 2025.

En su propuesta de juego, el técnico madrileño no esconde que su idea es “defender hacia adelante, ser protagonistas y valientes, meter al rival en su campo y buscar el gol desde el minuto 1”, y también reconoce que habrá “cosas que cambiarán”, con el objetivo de que ganarle al Tenerife “sea caro”, porque al rival “le tiene que costar”.

Mel ha dado algunas pistas de sus intenciones tácticas con nombres propios de la plantilla, como el de Teto Martín, que para él “es centrocampista, conmigo siempre va a jugar por dentro, no en banda”.

También asegura que la gente joven “tiene que dar un paso adelante y coger el relevo generacional para ir formando un equipo”, poniendo un ejemplo “muy cerca de aquí”, la UD Las Palmas, a la que entrenó durante cuatro años. Ahora bien, ha matizado que no va a regalar nada: “Si el jugador da el nivel, jugará, no me importa que tenga 16 o 17 años”, ha subrayado.

Mel no considera conveniente ponerse un objetivo como el ascenso, sino llegar esta temporada “lo más arriba posible” e intentar, después del mal comienzo liguero, “que la película acabe de manera muy diferente”.

El preparador madrileño espera que sus futbolistas se puedan abstraer del entorno por la manifestación que hay prevista antes del partido del próximo domingo, fuera del estadio, para protestar por la gestión del máximo accionista del club, José Miguel Garrido. “Hemos preparado un desayuno-almuerzo antes del partido por el horario”, ha apuntado en ese sentido, ya que el choque ante el Sporting de Gijón comenzará a las 13.00 horas.