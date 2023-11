Moleiro: “Es un orgullo que me comparen con Pedri, pero en el campo somos distintos”

Alberto Moleiro (Santa Cruz de Tenerife, 2003) considera, en una entrevista con EFE, que “es un orgullo” que le comparen con Pedri, aunque apunta que en el campo son jugadores “distintos” y aboga por seguir creciendo para construir su propia historia.

Moleiro vuelve a disfrutar del fútbol tras ocho semanas fuera por lesión, la primera que sufre como profesional y que le ha hecho cambiar su rutina antes de los entrenamientos. En una entrevista con EFE, Moleiro repasa el tiempo fuera de los terrenos de juego; cómo se quitó “un peso de encima” tras volver a marcar un año, 5 meses y 19 días después; y defiende que Jonathan Viera, como capitán de la UD Las Palmas, “se ha ganado el derecho de decidir su futuro”.

Pregunta: Vuelve a la selección española sub-21 un año y dos meses después, en su generación. Por fin, ¿no?

Respuesta: Sí, tenía muchas ganas de volver. Sobre todo después de la lesión. He visto los partidos y tenía ganas de coincidir con ellos.

P: En la sub-19 coincidió con Santi Denia, actual técnico de la sub-21. ¿Han hablado durante su ausencia por lesión?

R: Cuando me lesioné, Santi habló conmigo para preguntarme cómo estaba y qué me había pasado. Mantuvimos esa conversación y estoy muy agradecido de que me haya convocado y que tenga esa confianza en mí. Yo intentaré demostrarle la confianza en el campo.

P: Hablemos de su lesión. Ocho semanas sin jugar al fútbol. ¿Cómo fue ese proceso?

R: Era mi primera lesión y no conocía mi cuerpo y los dolores que tenía. Pero cuando vas entrando con el equipo y te vas viendo, mucho mejor.

P: ¿Ha cambiado algo a raíz de la lesión?

R: Yo antes no tenía rutina. Llegaba al entrenamiento y me ponía a jugar al fútbol-tenis o lo que sea y ahora hago unos ejercicios preventivos y de fuerza para fortalecer la zona.

P: Comenta que es su primera lesión. ¿En quién se ha apoyado para superar esos días sin hacer lo que más le gusta?

R: En mi familia. Vivo con mi madre. En ella, mi padre, mi hermana, mi cuñado… todos me han apoyado muchísimo, mis abuelos también y mis amigos cercanos.

P: Como en casa de su madre, en ningún sitio.

R: Sí, sí (ríe). Es un apoyo increíble para mí. Tengo 20 años todavía. Me encanta estar con ella, salir a pasear, me mantiene estable y con los pies en el suelo.

P: Se habla mucho de usted para su temporada de debut en Primera por su presente y, sobre todo, futuro. ¿Siente esa presión?

R: No, me la tomo como una más. Sí que es verdad que Primera te exige mucho más y te metes algo de presión, pero estoy tranquilo.

P: ¿Qué es lo que le ha hecho más ilusión de estos cuatro partidos en Primera?

R: Enfrentarme al Atlético de Madrid, contra los jugadores que siempre veo en la televisión. Me hacía mucha ilusión, pero ya cuando los ves en el campo es algo normal.

P: Habla del partido contra el Atlético de Madrid, su primera titularidad. ¿Cómo se sintió?

R: Me vi bien, cogiendo sensaciones todavía porque en ese momento no estaba al 100%. Pero esto es un proceso de ir cogiendo ritmo y minutos. Pero me sentí muy bien y cómodo con el equipo.

P: ¿Y ya se siente al 100%?

R: Ya estamos empezando un poco, pero queda por coger ritmo y sensaciones dentro del campo. Cada vez queda menos.

P: ¿Alguna camiseta pendiente por pedir esta temporada?

R: Alguno del Madrid, del Barça… aunque en general me gustaría de muchos equipos.

P: Su nombre suele ir unido al de Pedri. ¿Cómo lleva esta comparación?

R: Desde que asomé un poco la cabeza en el mundo profesional, no sé si por aspecto físico, que me parezco un poco a él, y que salimos de Las Palmas los dos, me han comparado bastante con él. Para mí es un orgullo que me comparen con Pedri, pero dentro del campo somos distintos. Cada uno tiene su fútbol. Tendré que hacerme más nombre para que dejen de compararme con Pedri (ríe), pero encantado que me comparen con él, de talla mundial.

P: Comenta que son jugadores diferentes. ¿En qué jugador se fija usted?

R: Me fijo mucho en mediapuntas. Que sean jugones, que tengan gol también... Isco me está gustando mucho.

P: Habla de tener gol. Usted volvió a marcar un año, cinco meses y 19 días después. ¿Se quitó un peso de encima?

R: Me quité una presión de encima. Estuve sin marcar toda la temporada pasada y ahora veo más grande la portería (ríe). En la celebración hice eso, como que me quitaba un peso de encima. Fue lo único que se me vino a la mente y se lo dediqué a mis padres en la grada.

P: La UD Las Palmas vive un gran momento. Han perdido un partido de los últimos seis, a cuatro puntos de Europa… tiene que haber un gran ambiente en el equipo.

R: Se viene un ambiente muy bueno. Sabemos a lo que jugamos, nos gusta asociarnos, llegar al área… estamos jugando bien. Hemos sido superiores a muy buenos equipos y eso se refleja en la clasificación.

P: ¿Es difícil ver la clasificación y no emocionarse pensando en metas altas?

R: Nuestro objetivo es la salvación. Si es verdad que hay que mirar lo más arriba posible. Pero una vez estemos con los 40 puntos, disfrutar de la categoría, como estamos haciendo ahora, y quedar lo más arriba posible.

P: ¿Cómo viven dentro del vestuario la situación de Jonathan Viera?

R: Él es el capitán y se ha ganado el derecho de decidir su futuro. Cuando quiera irse o cuando quiera quedarse. Lo que decida hay que respetarlo y yo encantado de tenerlo como compañero. Me ha ayudado mucho en el día a día, me ha dado muchos consejos y le estoy muy agradecido.

P: Hablando del futuro. Su nombre siempre está en rumores de interés de otros equipos…

R: En la UD Las Palmas estoy muy contento. Es un equipo grande y lo estamos demostrando ahora. Hay que seguir ahí manteniendo la línea.