Las Palmas se atasca con el traspaso de Álvaro Valles

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha confirmado que el club negociará con el Betis el traspaso de Álvaro Valles, ya que el guardameta sevillano ha llegado a un acuerdo con la entidad verdiblanca, si bien espera recibir una oferta “justa” por el portero.

En declaraciones a la Cadena Ser en Las Palmas, el dirigente isleño ha reconocido que el club grancanario tenía un “acuerdo cerrado” con el Olympique de Marsella francés, que ofrecía por el traspaso una cantidad muy superior a la del Betis.

Sin embargo, el portero formado en la cantera verdiblanca quiere volver a sus orígenes, así que espera una mejor oferta del equipo sevillano, o de lo contrario no accederán a su venta, aunque pierdan dinero y el jugador se marche libre en junio de 2025.

“El chico me ha confirmado que tiene un acuerdo con el Betis, pero para que pueda ver la luz necesitamos llegar a un acuerdo con ellos. Si no es así, no nos quedará más remedio que siga un año más ligado con nosotros, pero él sabe que tenemos dos porteros fichados [el neerlandés Cillessen y el croata Horkas] y cuáles son nuestras intenciones”, ha explicado en la citada emisora.

Se refiere Ramírez, como ya ha dicho públicamente en otras ocasiones, a que el club dejaría un año sin jugar al guardameta, quien finaliza contrato el 30 de junio de 2025, fecha en la que sería agente libre.

“Si se queda, el entrenador [Luis Carrión] no podrá contar con él; nosotros no hacemos alineaciones, pero sí decimos con qué jugadores puede contar el míster”, subrayó Ramírez.

El director deportivo de la entidad, Luis Helguera, manifestó recientemente que la oferta de un club extranjero -el Olympique de Marsella- era más del doble superior que las que habían llegado desde España, y una de ella es del Betis.

“No vamos a coger nada que no nos interese y entendamos que sea justo; preferimos perder dinero, que se quede con nosotros y que el año que viene se marche libre. También hay otras alternativas de equipos españoles. Podremos buscar una buena solución, el verano es muy largo, pueden pasar muchas cosas, y estoy convencido de que se abrirán nuevas ventanas si el Betis no paga lo que consideramos justo”, insistió el presidente amarillo.

Respecto del traspaso de Saúl Coco al Torino italiano, confirmado oficialmente este miércoles, Ramírez ha dicho que el defensa lanzaroteño, internacional con Guinea Ecuatorial, “mejora económicamente y entiende que da un salto deportivo que no iba a dar en Las Palmas”.

“Es un chico de la cantera y estamos agradecidos por su rendimiento deportivo durante todos estos años, y también porque ha dejado un rendimiento económico”, concluyó.