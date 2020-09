Pepe Mel, muy crítico con el césped del Estadio de Gran Canaria

En la rueda de prensa posterior al empate de la UD Las Palmas frente al Fuenlabrada, Pepe Mel se quejó del césped del Estadio de Gran Canaria: "Nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, dándonos un tiro en el pie. Y no me vale que estemos en Canarias y no en la Península, porque en la isla de al lado (Tenerife) tienen un jardín. El césped aquí, y también el de Barranco Seco (Ciudad Deportiva), es un puto desastre".

La UD Las Palmas salva un empate frente al Fuenlabrada

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, reconoció tras el empate enque tienen "un problema cada vez que cambiamos las cosas", en referencia a la desconexión de su equipo con las sustituciones, que propiciaron los tres goles visitantes.

"Hemos jugado ante un rival físico, con un estilo de fútbol que nos complica, y a partir del minuto 60 hemos empezado a tener problemas, no hemos estado coordinados durante veinte minutos y hemos perdido dos puntos porque hemos regalado demasiadas cosas", resumió con voz afónica el técnico en rueda de prensa telemática.

A su juicio, Las Palmas cometió "errores de bulto, demasiado groseros" en los goles visitantes, aunque tras lograr el empate en el minuto 90 se va "con un punto y el ánimo un poco menos mermado", pero lamentó que su equipo haga "cosas muy buenas" que luego estropea "por no tener oficio".

Mel hizo referencia de nuevo a la juventud de la plantilla con los fichajes que han llegado para sustituir a jugadores "como De la Bella y Rubén Castro" (ambos en el Cartagena) quienes no han podido continuar "porque el club está supeditado al aspecto económico".

"Tenemos que hacer un equipo compacto con la gente que tenemos, hemos jugado dos partidos de pretemporada con puntos de por medio (Leganés y Fuenlabrada) y el fútbol te castiga cuando cometes errores, es un equipo en construcción, con mucha gente joven, pero con el paso del tiempo van a mejorar", apuntó.

Al igual que Sandoval, técnico del Fuenlabrada, quien se quejó de que no fuese expulsado Clau Mendes, autor del 3-3 final, Mel recordó una jugada en la que se señaló falta de Araujo sobre Juanma cuando el argentino iniciaba un ataque prometedor, en superioridad numérica, muy cerca del área.

"El fútbol se está convirtiendo en ballet, nos faltan solo las mallas... había que dejar acabar la jugada, que seguramente terminaría en gol, y luego la arbitras con el VAR", lamentó.