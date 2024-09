La cantera tinerfeña se cita en la costa de El Rosario

Los días 21 y 22 de septiembre se celebrará en aguas de la costa de El Rosario el Campeonato Insular de la Clase Optimist. La cita está organizada por el Club de Mar Radazul por delegación de la Federación Insular de Vela de Tenerife, con la colaboración del Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento del Rosario, Puertos Canarios y Puerto Deportivo de Radazul.

Igualmente se cuenta con el patrocinio de Deportes Tenerife, Libbys Canarias, Deporte Canario, Real Federación Canaria de Vela, Turismo de Tenerife, Turismo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias y Laminart.

Están programadas seis pruebas, con un máximo de cuatro por día. Habrá trofeos para los tres primeros en Sub 16 y Sub 13, tanto masculino como femenino. En Sub 11, masculino y femenino, se premiará solo al ganador.

Para la flota del club organizador se trata de la primera cita tras el paréntesis estival. Competirán por parte de la entidad anfitriona Antonio Linares, Elena Garrido, Pablo Díaz, Julia Bazán, Sofía Hinken, Luna Mai Hernández, Laura Aldaya, Martina Souto, Pablo Sánchez, Manuel Pérez, Adán Ferrer, Javier Daswani, Olivia Bazán, Mar González, Mara Darias y Armando Aguirre. Se espera contar con una treintena de regatistas.

En cuanto al parte meteorológico, se esperan vientos medios del estenoreste el sábado y del noreste el domingo.