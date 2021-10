Pepe Mel: "No nos asusta que el Almería sea el líder, creemos en nosotros"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha manifestado antes de visitar a la UD Almería que no les asusta que el rival lidere LaLiga SmartBank, porque cree en los jugadores que dirige y solo le preocupa que impongan el ritmo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Duelo de pistoleros en el Juegos del Mediterráneo

Saber más

El técnico madrileño ha remarcado durante la rueda de prensa previa al choque de este sábado que deben jugar un "partido inteligente" y ser "tácticamente listos" para que "prevalezcan" las virtudes de su equipo, "que son muchas", y no las del adversario.

Además, ha reconocido que no les interesa un partido "abierto", que se rompa, de ida y vuelta, "porque siempre nos salen mal", así que prefiere un encuentro "cerrado, controlado", en el que pide a sus futbolistas "llevar el ritmo en el centro del campo" y estar "juntos".

Mel no esconde que el Almería es "el máximo favorito al ascenso" y que esta temporada lo quiere lograr "directamente", sin pasar por la promoción.

"Es un equipazo, sabe lo que hace, tiene una forma definida de jugar que se asemeja a la nuestra, pero me preocupa que seamos nosotros, que no nos dejemos influir porque el campo esté casi lleno o que juguemos contra el líder, no pasa absolutamente nada, somos la UD Las Palmas", ha expresado.

El preparador amarillo ha dejado entrever que podría repetir la alineación del último partido, porque está "satisfecho" con el rendimiento de los suyos después de dos victorias consecutivas en casa, ante Ponferradina (2-1) y Cartagena (4-1).

Mel no detecta euforia en el vestuario tras el salto en la clasificación -sextos, en zona de 'play-off' de ascenso-, pero sí cree que deben frenarla "alrededor".

"Hace dos días Luis Enrique era un descerebrado y hoy es un crack, así es el fútbol, pero el equipo pinta bien y por eso todos estamos tranquilos", ha concluido.