Pimienta: “No sé lo que hará el Tenerife, pero sí lo que haremos nosotros”

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, no sabe qué plan pondrá en práctica el CD Tenerife para el derbi de este sábado en el Estadio Gran Canaria, pero sí tiene claro lo que debe hacer su equipo, con la “paciencia” como principal aliada.

El técnico catalán reconoce que se trata de un “partido especial”, en el que la afición “ha dado una magnífica respuesta” y y ahora les toca hacerlo a los jugadores sobre el césped.

Preguntado por el rival y su conocimiento sobre él, comentó que “ver los partidos de la temporada anterior no nos vale porque las cosas han cambiado mucho y las circunstancias no son las mismas. Sí he visto partidos de esta temporada y no sé lo que harán, pero sí sé lo que vamos a hacer nosotros”.

La consigna de Pimienta es clara: “La paciencia es nuestra receta y buscamos el momento idóneo para atacar sin ponernos nerviosos. No sabemos lo que va a pasar, solo tenemos la intuición y preparamos el partido con la máxima exigencia y la responsabilidad de dejarnos todo en el campo”.

El entrenador del conjunto amarillo es consciente de que si son capaces de hacer un “partido completo” como en la visita de la semana anterior al Levante (1-1), pero añadiéndole “eficacia” ante la portería rival, estarán “más cerca” de conseguir la victoria en un partido especial, en el que “la motivación está presente”, pero a la que deben darle “la correspondiente normalidad de un partido más de la competición”.