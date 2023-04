Ramis: “Estoy tranquilo y centrado en el equipo”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha manifestado antes de recibir este domingo a la UD Ibiza que está “tranquilo” y “centrado en el equipo”, aunque sigue sin revelar su futuro, y ha asegurado que el tramo final de la temporada no se le está haciendo largo, a pesar de tener ya remotas opciones de luchar por el ascenso, y sin haber asegurado aún la permanencia.

José Ángel: "Los partidos como frente al Ibiza se te pueden complicar"

Más

El técnico catalán valora que cuenta con una plantilla “muy comprometida” y, aunque ahora estén “menos acertados”, sus jugadores compiten “a buen nivel” y espera que lo vuelvan a demostrar en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante el cuadro balear, penúltimo clasificado de LaLiga SmartBank.

“Estoy disfrutando como el primer día de esta temporada. Nos quedan muchas cosas por hacer. No se me está haciendo largo, estoy tranquilo, centrado en el equipo y muy atento a lo que se comenta, especialmente cuando las cosas no van bien, no por enfado, sino por escuchar”, ha dicho en rueda de prensa.

Ramis sostiene que ningún adversario les ha pasado por encima esta temporada y los rivales siempre dicen que son “un equipo difícil de jugarle en contra”, aunque reconoce que ahora no están siendo “certeros” y les cuesta “hacer gol”, pero deben seguir “insistiendo”.

En cuanto al Tenerife B, que apura sus opciones de clasificarse para jugar por el ascenso a Segunda RFEF, el técnico del primer equipo blanquiazul ha comentado que intenta “ayudar en la labor de cantera para que cada vez haya más jugadores y arraigo”, pero en algún momento echa en falta “algo más de sensibilidad en algunas informaciones, y algo más de discreción”.

Ramis ha anunciado que solo citará ante el Ibiza al defensa David Rodríguez y al delantero Dani Selma, y los otros canteranos con los que ha venido contando en las últimas convocatorias jugarán con el filial el domingo por la mañana ante el San Fernando (Gran Canaria), en la penúltima jornada del grupo canario de Tercera Federación.