Al-Shabab, cuarto compromiso de pretemporada de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas sigue de lleno en la preparación de cara a la temporada 22-23. Si en la tarde de ayer tocó un Primera como el Cádiz CF (1-1), en este miércoles, los pupilos de García Pimienta se verán las caras frente al Al-Shabab saudí (Banús Football Center, 17:30 hora canaria).

La UD Las Palmas sigue dando la cara en pretemporada

El Al-Shabab es uno de los equipos punteros de Arabia Saudí en el que juegan estrellas como el exsevillista, Ever Banega. El equipo de Ryad cuenta con otros futbolistas destacados como el senegalés N’Diaye (ex Betis y Villarreal) y o el polaco Krychowiak (ex Sevilla y PSG). Los saudíes acabaron la pasada temporada en la cuarta posición de su liga.

La UD Las Palmas quiere continuar por la buena senda en esta fase de preparación en Marbella, que se ha saldado, hasta el momento, con empates frente a Primeras como el Espanyol (0-0), Lille (2-2) y Cádiz (1-1).

El encuentro podrá ser seguido a través de la plataforma PlayUD.