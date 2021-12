El Tamaraceite da un golpe sobre la mesa ante el Coria

La 15ª jornada de la Segunda División RFEF se saldó con una agradable sorpresa entre los clubes canarios tras vencer el Tamaraceite al Coria, segundo clasificado de la liga. También puntuaron Mensajero y San Fernando ante Xérez Deportivo y Cádiz B. No hubo tanta fortuna para Las Palmas Atlético y Panadería Pulido San Mateo en sus viajes a la península, donde cayeron ante Cacereño y Córdoba.

La situación clasificatoria continúa siendo complicada para los representantes canarios, ocupando Mensajero, San Fernando, Tamaraceite y Panadería Pulido San Mateo las últimas cuatro plazas del grupo.

El Tamaraceite completó un partido muy serio ante el Coria, segundo clasificado del grupo, y terminó imponiéndose gracias a un gol de Jonathan Quintero en la segunda mitad (1-0). Con esta victoria ya son 10 los puntos que suma el equipo dirigido por Pachi Castellano, que si bien sigue en una situación delicada, mira al horizonte de la permanencia con más optimismo.

Las Palmas Atlético sufrió una dolorosa derrota en casa del Cacereño (3-2). A los 20 minutos de encuentro se quedaron con uno menos los extremeños por la expulsión de Espinosa, pero ocho minutos después Bermu puso por delante al Cacereño. Poco antes del descanso, Sato igualó. Tras la pausa, José Ramón puso de nuevo por delante al cuadro local, pero Giovanni empató. A falta de diez minutos para la conclusión, el Cacereño volvió a perder a un afectivo al ver Aguado la segunda amarilla. Pese a la superioridad numérica, el filial amarillo no generó peligro y recibió un gol en el último suspiro, obra de Bermu.

El Córdoba no dio opción a la sorpresa y goleó al Panadería Pulido (4-0). El líder de la categoría no sufrió para llevarse los tres puntos ante un conjunto grancanario que acaba la jornada como colista. A pesar del buen inicio del cuadro insular, el Córdoba no dio tregua y anotó tres goles antes del intermedio, jugando a placer y demostrando que su liderato no es fruto de la casualidad. En la segunda mitad, el ritmo decayó y las ocasiones de gol disminuyeron en ambas porterías, aunque hubo tiempo para un último tanto del equipo blanquiverde.

El Mensajero sumó un nuevo punto tras empatar en el Silvestre Carrillo ante el Xérez Deportivo (0-0). La primera mitad estuvo dominada por el conjunto andaluz, que apretó constantemente a los palmeros en búsqueda de abrir el marcador. Sólo mejoró ligeramente el ‘Mensa’ en los últimos compases del primer tiempo. Tras el descanso, los rojinegros dieron un paso al frente e inquietaron más al Xérez Deportivo, pero eso no se tradujo en goles. Cabe recordar que el Mensajero venció el pasado miércoles al Montijo en un partido aplazado (1-0).

El partido entre el San Fernando y el Cádiz B concluyó también en empate sin goles (0-0). Ningún equipo logró abrir el marcador en un encuentro escaso de oportunidades claras para marcar. Los de Tino Déniz buscaron la portería contraria con mayor insistencia en la primera mitad, pero se quedaban sin ideas en la zona decisiva. El cuadro gaditano salió mejor tras el descanso, aunque sin acierto suficiente como para abrir el marcador.